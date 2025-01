Após pedir para deixar o Manchester City, Walker fica perto de acordo com o Milan

(Foto: Getty Images)





O lateral-direito Walker, que pediu a Pep Guardiola para deixar o Manchester City, está perto de um acordo com o Milan. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", as partes conversam na direção de um contrato válido por dois anos e meio.

O diário britânico afirma que o ex-atacante Zlatan Ibrahimovic, agora conselheiro do Rubro-Negro, foi peça fundamental na negociação, que está em estágio avançado.

Embora times da Arábia Saudita tenham feito contato por Walker, a tendência é que, após a conversa com Ibrahimovic, o Milan seja o caminho natural do inglês de 34 anos.

Walker tem contrato com o Manchester City até junho de 2026, mas, pelos serviços prestados e grande história construída com a camisa dos Citzens, a negociação não deve ser dificultado por seu atual clube.

No sábado, após a goleada do Manchester City por 8 a 0 sobre o Salford City, pela Copa da Inglaterra, Guardiola revelou o desejo de Walker deixar o Ettihad Stadium.

- Bem, dois dias atrás, Kyle (Walker) pediu para explorar as opções de jogar no exterior e encerrar sua carreira.

Uma das bandeiras do City e pilar da maior geração do clube, Walker chegou em 2017. Soma 319 partidas, seis gols e 23 assistências, além de 18 títulos conquistados, com direito a Champions League, seis troféus da Premier League, Mundial de Clubes e inúmeras taças. Guardiola fez questão de valorizar a história do pupilo.

Globo Esporte