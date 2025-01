João Fonseca vence francês e está nas semifinais do Challenger 125 de Camberra

(Foto: Getty Images)





João Fonseca segue brilhando em 2025. O brasileiro está disputando o torneio Challenger de Camberra, na Austrália, e já venceu seu segundo duelo no ano. João encarou o francês Harold Mayot e se saiu vencedor por 2 sets a 0, com as parciais de 6/2 e 6/3. Com o resultado, Fonseca avança para as semifinais do torneio e encara o britânico Jacob Fearnley.

O primeiro set foi de domínio completo do brasileiro, que confirmou todos os seus serviços e quebrou duas vezes o adversário. O francês Mayot teve quatro oportunidades de quebrar João no set, mas o brasileiro conseguiu segurar a abrir a larga vantagem de 6 games a 2.

Já no segundo set de partida, foram seis quebras de serviço, no total. João chegou a estar perdendo o set por 3 a 1, mas conseguiu a virada vencendo cinco game consecutivos e fechando em 6 a 3, para vencer o jogo.

Essa é a oitava vitória consecutiva de João Fonseca, que está invicto desde sua conquista no Next Gen Finals, em Jeddah. O brasileiro enfrenta agora o britânico Jacob Fearnley, um confronto inédito entre os dois. A partida está prevista para a noite desta quinta-feira, às 23h20 (horário de Brasília). O challenger de Camberra é um dos torneios preparatórios para o Australian Open. João jogará o qualificatório do Grand Slam a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de janeiro.

Globo Esporte