Com fim de jogo maluco, Botafogo perde para Sampaio Corrêa-RJ e sai do G4 do Carioca

O Sampaio Corrêa-RJ venceu o Botafogo por 2 a 1 neste sábado (18), no estádio Lourivaldão, em Saquarema, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Rafael Pernão e Guilherme deixaram o time da casa em vantagem. Serafim descontou nos acréscimos. O Sampaio resistiu com dois a menos e um jogador de linha no gol.

A segunda derrota em três jogos, ainda sem o elenco principal, tirou o Botafogo do G4. Com 3 pontos, o Alvinegro foi ultrapassado pelo próprio Sampaio Corrêa (4) e caiu para o 5º lugar. A equipe de Saquarema sequer havia feito gol no campeonato.

O Botafogo volta a campo na quarta-feira (22) para a 4ª rodada, diante do Volta Redonda, no Nilton Santos, às 21h30. O time deve seguir repleto de jovens do sub-20, pois a previsão de estreia dos titulares é na 6ª rodada. Já o Sampaio Corrêa visita o Boavista na quinta (23), às 20h.

Flashscore