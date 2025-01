Williams vai revelar carro para 2025 antes de evento oficial da F1

(Foto: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images)





A Williams anunciou nesta quinta-feira (9) que vai revelar o carro a ser utilizado para a temporada de 2025 no dia 14 de fevereiro, que marca o Dia dos Namorados em vários países. O modelo FW47 será mostrado pela primeira vez no circuito de Silverstone, palco da primeira corrida da história da Fórmula 1, em 1950. A temporada marca os 75 anos do início da categoria.

Entretanto, a escuderia inglesa não vai revelar logo de cara a pintura que utilizará na temporada da F1 e adotará um desenho especial para o lançamento do dia 14. A cara definitiva do veículo da Williams vai ser divulgada apenas no dia 18 - data em que a Fórmula 1 fará pela primeira vez na história um evento único para o lançamento dos carros.

A Williams chega a 2025 com um reforço importante: o espanhol Carlos Sainz. O piloto de 30 anos deu lugar a Lewis Hamilton na Ferrari e foi anunciado na equipe ainda no ano passado. Sainz chega para a vaga que foi ocupada por Logan Sargeant e, em seguida, por Franco Colapinto na última temporada. O novo reforço da escuderia se mostrou empolgado com o novo início e disse que "não vê a hora" de ter o primeiro contato com a máquina:

- É um momento importante para a equipe e todos nós vamos nos esforçar para levar a Williams de volta à frente do grid o mais rápido possível. Fiquei muito impressionado com a equipe em Abu Dhabi. Depois de um longo ano, foi ótimo ver a motivação e o esforço de todos em um teste tão importante. Graças a isso, conseguimos montar um plano sólido e já começamos a trabalhar nele para garantir que estejamos o mais preparados possível antes do teste de pré-temporada e da primeira corrida. Não estamos muito longe do lançamento em Silverstone e mal posso esperar para ver meu novo carro! 2025 será um ano empolgante e estamos totalmente comprometidos em realizar uma temporada forte. Vamos! - disse o espanhol em comunicado divulgado pela Williams.

Sainz e o tailandês Alexander Albon serão os responsáveis dentro das pistas por tentar melhorar a fase da Williams, que tem amargado o fundo da tabela nos últimos anos. Em 2024, a equipe foi a penúltima do campeonato, com apenas 17 pontos somados - ficou à frente apenas da Sauber, com quatro.

Além da Williams, a Ferrari também já anunciou que fará um evento próprio para divulgar o novo carro. A escuderia de Maranello mostrará detalhes do modelo no dia 19 de fevereiro, um dia depois do evento da Fórmula 1. Contratado nesta temporada, o heptacampeão Lewis Hamilton estará na cerimônia.

O evento da F1 no dia 18 de fevereiro acontecerá na Arena The O2 em Londres, no Reino Unido, e terá ingressos disponibilizados para fãs que desejam presenciar as festividades dos 75 anos da categoria, a serem completados em 13 de maio do próximo ano. Os 20 pilotos das dez equipes do atual grid da categoria - RBR, Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin, Alpine, Williams, RB, Sauber e Haas estarão no local.

A F1 retorna em 16 de março de 2025 com o GP da Austrália, primeira de 24 etapas previstas.

Globo Esporte