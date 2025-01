Dyego é coroado como melhor jogador de futsal do mundo

Dyego Zuffo foi escolhido pela Futsal Planet como o Melhor Jogador de Futsal do Mundo em 2024. O ala e capitão liderou o Brasil durante a conquista da Copa do Mundo da FIFA de Futsal™ no ano passado, com quatro gols, três assistências e a Bola de Ouro adidas. Foi um feito ainda maior se considerarmos que ele vinha de uma cirurgia que quase o tirou do torneio. Dyego fez todos os sacrifícios necessários para realizar o sonho de estar na Copa, chegou a jogar sem usar a perna esquerda na fase de grupos e pisou fundo no acelerador no mata-mata.

Dyego levou o prêmio de melhor do mundo pela primeira vez. Antes disso, o mais perto que ele havia chegado do topo do planeta foi em 2017, quando ele ficou em quarto atrás de Santiago Basile, Carlos Ortiz e do ganhador, Ricardinho. O jogador do Barcelona se tornou o sexto brasileiro a conquistar o trofféu, depois de Manoel Tobias (três vezes), Falcão (quatro), Schumacher (uma), Ferrão (três) e Pito (uma).

“Estou muito honrado de receber esse prêmio,” Dyego disse à FIFA. “2024 foi um ano realmente incrível, de grande resiliência e grandes conquistas. Fui campeão tanto com meu clube quanto com minha seleção”.

“Ser eleito melhor do mundo no mesmo ano em que fui campeão mundial com o Brasil só torna esse momento ainda mais especial para mim. Esse prêmio completa um ano dos sonhos para mim, que vai ficar marcado na história”.

Dyego foi, junto com Lucão, Marcel e Pito, um dos quatro brasileiroso indicados ao prêmio em 2024. A lista de candidatos também tinha os argentinos Kevin Arrieta e Alan Brandi, o ucraniano Danyil Abakshyn, o iraniano Saeid Ahmad Abbasi, a marroquino Soufiane El Mesrar e o português Zicky Te.

Lucao, que brilhou pelo Jimbee Cartagena antes de se transferir para o Inter Movistar em julho, foi o único da lista que não esteve na Copa do Mundo.

Marcel foi um dos favoritos a conquistar o prêmio. O jogador de 28 anos foi artilheiro e MVP da Primera División da Espanha em 2023/2024, conduzindo o ElPozo a ser vice-campeão, atrás justamente do Cartagena. Ele então foi ao Uzbequistão e barbarizou a Copa do Mundo, com 10 gols, cinco assistências e a Chuteira de Ouro adidas.

“Primeiramente, foi um grande privilégio ser indicado entre os melhores do mundo”, Marcel contou à FIFA. “Isso já foi uma grande realização profissional.” “Mesmo sabendo que seria muito difícil, em um ano de Copa do Mundo, onde o Dyego já tinha vencido a Bola de Ouro, eu ainda tinha esperanças de levar esse prêmio por causa do ano que eu tive.”

“Mas o Dyego merecia muito. Acho que esse prêmio chegou tarde na carreira dele, que é muito vencedor. Ele é um grande jogador, tem uma qualidade absurda, é um líder exemplar.”

“Estou triste por não ter vencido, mas feliz por um cara que merecia de verdade. Se não fosse por ele, talvez não tivéssemos a chance de disputar a final da Copa do Mundo. Estou muito, muito feliz pelo Dyego.”

“É um prêmio que todo jogador quer vencer”, lembrou Pito, ganhador de 2023. “O momento dele chegou. Em 2024, ele ajudou a Seleção a vencer a Copa América e a Copa do Mundo. Ele foi fundamental.”

“Ele merece os parabéns pelo ano fantástico que teve e por tudo que já fez pelo futsal. Ele se destacou ao longo do ano e mereceu o prêmio. Estou muito feliz por ele, espero vencer mais títulos com ele no Barcelona e no Brasil.”

Bola de Bronze adidas no Uzbequistão, Marlon também exaltou o capitão brasileiro: “Primeiro, estou muito feliz que o Dyego venceu. Ele é um excelente companheiro, um grande jogador. Ele tem se destacado no Barcelona há anos. Acho que ele poderia ter sido o melhor do mundo nos anos anteriores, por essa capacidade de decidir jogos para seus times, sua importância para o Barcelona.”

“Foi um ano perfeito para ele. Ganhamos a Copa do Mundo, ele levou a Bola de Ouro, foi o capitão da Seleção. Seria muito difícil ele não vencer. Acho que ser o Melhor do Mundo era um objetivo pessoal dele, então estou muito feliz que ele completou essa missão. Temos mais um brasileiro no topo do mundo. Parabéns ao Dyego, ele mereceu.”

Melhores do Mundo da Futsal Planet

2000: Manoel Tobias

2001: Manoel Tobias

2002: Manoel Tobias

2003: Adriano Foglia

2004: Falcão

2005: Javi Rodriguez

2006: Falcão

2007: Vladislav Shayakhmetov

2008: Schumacher

2009: Kike

2010: Ricardinho

2011: Falcão

2012: Falcão

2013: Sergio Lozano

2014: Ricardinho

2015: Ricardinho

2016: Ricardinho

2017: Ricardinho

2018: Ricardinho

2019: Ferrão

2020: Ferrão

2021: Ferrão

2022: Pany Varela

2023: Pito

2024: Dyego Zuffo