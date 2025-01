Em seu primeiro Paulistão, Yuri Ferraz revela expectativas e elogia preparação do Velo Clube

Após 44 anos, o Velo Clube voltará a disputar a elite do Campeonato Paulista. Para isso, a equipe investiu pesado e contratou mais de 20 jogadores para o estadual mais valorizado do Brasil. Um dos reforços é o lateral-direito Yuri Ferraz, de 30 anos, e que em 2024 defendeu as cores do ABC e Caxias.

Yuri já passou por outras equipes de São Paulo, mas nesta temporada terá a oportunidade de disputar pela primeira vez o Paulistão. “Estou muito feliz de estrear na primeira divisão do Campeonato Paulista, principalmente pelo fato de ter nascido em São Paulo. Sei que é um estadual bastante valorizado e estou confiante para que possa desempenhar um bom futebol e ajudar o Velo Clube neste retorno da equipe para elite”, declarou o lateral-direito.

O primeiro compromisso do Velo Clube será nesta quarta-feira, às 18h30, no estádio Benitão contra o Noroeste, na reedição da final do Campeonato Paulista da Série A-2 de 2024. Yuri Ferraz garante que os mandantes chegarão preparados para a largada da competição. “Foram semanas intensas de pré-temporada. O nosso grupo se dedicou muito. Chegaremos preparados para a estreia. Os jogos-treino que realizamos mostraram que teremos uma equipe forte. O nosso torcedor por esperar um time aguerrido e unido. Vamos brigar muito a cada jogo para fazermos o melhor campeonato possível”, concluiu.

AV Assessoria