F1 2025: Piastri acredita que pode lutar pelo título e cita evolução

(Foto: Rudy Carezzevoli/Getty Images)





O jovem australiano Oscar Piastri está confiante e acredita que pode brigar pelo título da Fórmula 1 em 2025. Aos 23 anos de idade, o piloto da McLaren vai para o terceiro ano na elite do automobilismo e diz que já tem as "ferramentas necessárias" para competir com nomes como Verstappen e Hamilton. Para ele, falta apenas juntar as peças em seus devidos lugares:

- Acho que posso, sim (brigar para ser campeão). Ainda tenho o que aprender e melhorar, mas sinto que estou chegando a um ponto onde, em alguns dias, sinto que tenho quase todas as ferramentas que preciso. Só não estou colocando tanto elas juntas como quero, e sinto que no ano passado eu não tinha todas as ferramentas de que precisava. Tinha algumas, mas ainda sentia falta de outras - disse ao "Motorsport".

Piastri surgiu na Fórmula 1 como um prodígio. Apesar de ainda não ser um piloto tão midiático como outros da categoria, chegou à competição com resultados excelentes: venceu a Fórmula Renault em 2019, a Fórmula 3 em 2020 e a Fórmula 2 em 2021. A sequência de títulos rendeu a ele uma vaga na Alpine como piloto reserva, e a equipe francesa chegou a anunciá-lo como titular - no entanto, Oscar negou qualquer acerto.

O australiano já tinha um contrato com a McLaren na época e, depois de uma novela, o vínculo com a equipe de Woking foi reconhecido por uma Junta. Com a vaga garantida, Piastri estreou em 2023 e foi o nono colocado no campeonato de pilotos, com 97 pontos.

A evolução do jovem aconteceu junto com a do carro da McLaren, que foi campeã de construtores em 2024 e quebrou um jejum de 26 anos - o último título havia sido em 1998. Apesar de ter ficado atrás do companheiro de equipe Lando Norris, Piastri fez um bom campeonato e acabou no quarto lugar geral, com 292 pontos. Além disso, conquistou as duas primeiras vitórias na F1, nos GPs do Azerbaijão e da Hungria.

Com a melhora na última temporada, Piastri acredita que conseguiu mostrar qualidade em todas as áreas de um fim de semana de corrida e não se queixou de seu desempenho:

- Sinto agora que nesse ano, se não tenho todas elas (ferramentas), tenho muito mais - sendo ritmo de corrida, classificação, disputando com outros pilotos, sinto que mostrei bons momentos nessas áreas. Em geral, estive bastante feliz - avaliou.

Ainda se acostumando com o fato de competir pelas primeiras posições com os melhores pilotos do automobilismo mundial, Piastri acredita que a maior exposição pode atrapalhar a forma como ele se autoavalia, mas ressalta a confiança em suas habilidades:

- Agora que você está na frente, fica exposto a tudo o que não consegue fazer com perfeição, mais do que se estivesse um pouco mais atrás no pelotão. Mas sinto que tenho todas as ferramentas de que preciso. Só preciso ser capaz de implementá-las o tempo todo.

Piastri terminou 82 pontos atrás de Norris na classificação da Fórmula 1 em 2024. Durante o último ano, também esteve no centro das discussões sobre o uso ou não das "regras papaia", política usada pela McLaren que permite que seus pilotos briguem livremente por posições na pista. A ideia vai de encontro ao que outras escuderias pregam. Geralmente, o piloto mais bem colocado no campeonato costuma ser priorizado.

Com Norris na briga pelo título contra Max Verstappen, a McLaren passou a priorizar o britânico. Na corrida sprint do GP de São Paulo, Piastri liderava e cedeu a vitória para o companheiro de equipe no fim. Entretanto, com a vitória do holandês no Brasil e o distanciamento na tabela, afirmou em seguida que não precisaria mais ajudá-lo.

A F1 retorna em 16 de março com o GP da Austrália, abrindo a temporada com 24 rodadas previstas.

Globo Esporte