Palmeiras fecha acordo com segundo patrocinador para uniforme

O Palmeiras anunciou acordo com a marca Sil Fios e Cabos Elétricos para estampar as mangas dos uniformes das equipes masculina, feminina e de base. O acordo ainda não teve valores revelados e tem validade até o fim de 2026.

A marca já estará na camisa da equipe sub-20 nesta quinta-feira, quando o Verdão enfrenta o Oeste, pela última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo.

Este é o primeiro anúncio de patrocínio feito pelo Palmeiras após o fim da parceria com Crefisa e Faculdade das Américas. As empresas de Leila Pereira, presidente do clube, deixaram de estampar suas marcas no uniforme em dezembro, após dez anos de exclusividade.

O Verdão já tem acerto com a Sportingbet para o espaço máster do uniforme da equipe masculina e feminina (o espaço da base segue aberto).

Como o ge revelou, o contrato com a casa de apostas foi assinado em dezembro, por um vinculo de R$ 100 milhões anuais fixos, podendo chegar a R$ 170 milhões com bônus.

Este acordo será anunciado na próxima segunda-feira e terá validade de três anos, renovável por mais um.

Com outras áreas ainda livres para negociar, como omoplata, barra da camisa, shorts e meião, a expectativa é de que o valor do uniforme ultrapasse os R$ 200 milhões, incluindo o contrato de fornecimento de material esportivo da Puma.

Globo Esporte