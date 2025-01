Ferroviária bate Vitória nos pênaltis e avança à terceira fase da Copinha

(Foto: Luis Miguel Ferreira / Ferroviária SAF)





Ferroviária e Vitória empataram em 2 a 2 na manhã deste domingo, no estádio Bela Vista, em Cravinhos (SP). Nos pênaltis, o placar assinalou 7 a 6 para a Locomotiva, que avança para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

No tempo normal, Ticianelli e Thiagão marcaram pelo lado grená, enquanto Emanoel e Lohan marcaram para o Leão. A classificação foi definida após Kauan desperdiçar a sétima cobrança mandando na trave.

Classificada, a Locomotiva enfrentará na próxima fase o vencedor de Santos e São José-RS, que se enfrentam às 15h, na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

Ferroviária e Vitória fizeram jogo movimentado nan primeira etapa. A Locomotiva teve mais volume de jogo e conseguiu a primeira oportunidade logo aos três minutos, com escapada de Filipi pela direita. A AFE seguiu no ataque e tirou o zero do placar em cobrança de escanteio. Ticianelli cabeçecou livre de marcação, para o fundo das redes. O time grená teve outra oportunidade aos 30, com Pedro Estevam, que mandou de cabeça para a trave. O Leão melhorou o ritmo nos últimos dez minutos de partida e chegou ao gol de empate aos 46, com boa jogada que deixou Emanoel na cara do gol. O camisa 19 tocou por cima e balançou as redes de Igor.

O segundo tempo começou movimentado, com a Ferroviária no controle da posse de bola. Logo no início, Pedro Estevam encontrou Jonathan Garcia, que saiu na cara do gol, mas parou em uma grande defesa do goleiro do Leão. O Vitória também ameaçou. Emanoel quase marcou em uma finalização perigosa que passou perto da travessão. Aos 19 minutos, Lohan, que havia acabado de entrar, mostrou oportunismo. Ele recebeu de Luiz Felipe na entrada da área, girou e tocou de bico no canto do goleiro para marcar o segundo gol do Vitória. Aos 39, já no fim do confronto, Filipi encontrou Victor Silva na área, e Gean acabou derrubou o atacante grená. Thiagão foi para a cobrança e bateu com força no canto, sem chances para o goleiro.

Globo Esporte