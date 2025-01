Botafogo vence o Floresta e garante classificação antecipada na Copinha

O Botafogo venceu o Floresta por 1 a 0 na noite deste domingo e garantiu a classificação antecipada para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O único gol da partida foi anotado por Weliton, logo aos nove minutos da primeira etapa. Com o resultado, o time carioca mantém o 100% de aproveitamento na competição e vai para a última rodada para brigar pela primeira colocação do Grupo 1, contra o Votuporanguense.

O Botafogo chegou à vitória, mas sofreu. A equipe alvinegra encontrou o gol logo no início de jogo, com Weliton, aos nove minutos. O atacante recebeu lindo lançamento e tocou por cobertura na saída do goleiro. O Floresta, que buscava o resultado para se manter vivo no torneio, se lançou ao ataque e teve boas oportunidades para chegar ao empate. Aos 13, Oliveira teve chance de cabeça dentro da área, mas finalização passou a centímetros da trave. Depois, aos 26, Rikelme cabeceou quase na pequena área, e o goleiro Luiz Fabiano fez grande defesa.

Após o intervalo, o ritmo do jogo diminuiu na segunda etapa. Com a vitória na mão, o Botafogo buscou administrar o resultado e esfriou a partida. O Floresta encontrava dificuldades para infiltrar a defesa alvinegra e só encontrou uma chance clara de gol aos 46 minutos do segundo tempo. Vinicius invadiu a área com a bola dominada e chutou cruzado de canhota. A bola passou muito perto do ângulo do goleiro Luiz Fabiano. Mas ficou assim: vitória do Botafogo e classificação antecipada.

Agora classificado, o Botafogo chega à última rodada da fase de grupos na briga pela liderança do Grupo 1. A equipe soma seis pontos em duas rodadas e terá pela frente o Votuporanguense, que também segue 100% na competição. O empate garante o primeiro lugar para os paulistas, por conta do critério de gols marcados.

Na última rodada do Grupo 1, o Botafogo encara o Votuporanguense na próxima quarta-feira, às 19h, em Votuporanga. O Floresta, por outro lado, terá pela frente o Fast, também na quarta-feira, às 16h45, para se despedir do torneio.

Globo Esporte