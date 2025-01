Santos demite Alexandre Gallo e 3 integrantes da comissão técnica fixa

O Santos anunciou nesta sexta-feira (3) a demissão do seu executivo de futebol, Alexandre Gallo, e de três membros da comissão técnica fixa do clube. A decisão foi anunciada pelo novo CEO do Peixe, Pedro Martins, que acumulará a função de gestor do futebol.

Além de Gallo, também deixaram o Santos o auxiliar técnico Marcelo Fernandes, o preparador físico Carlito Macedo e o preparador de goleiros Arzu. "Os profissionais encerram hoje suas trajetórias no Santos FC e o clube deseja sucesso em suas carreiras", disse o Peixe em comunicado oficial.

Mesmo após a campanha de título do Santos na Série B em 2024, Gallo foi muito questionado pela condução na escolha do sucessor de Fábio Carille, que deixou o comando da equipe em novembro. O executivo de futebol ficou muito perto de fechar a contratação do argentino Gustavo Quinteros - hoje no Grêmio - e o não acerto gerou um desgaste interno. O Peixe, posteriormente, contratou o português Pedro Caixinha.

O Santos está de volta à Série A em 2025 e possui outras duas competições para disputar: Paulistão e Copa do Brasil. A estreia da equipe na temporada será contra o Mirassol, no dia 16 de janeiro.

Flashscore