Everton anuncia jogo em novo estádio, de R$ 6 bilhões

O Everton anunciou quando será o seu primeiro jogo no novo estádio (confira no vídeo acima), cujo custo está estimado hoje em 800 milhões de libras — R$ 6 bilhões. O clube inglês promoverá um evento-teste no dia 17 de fevereiro, diante de 10 mil torcedores.

Rival do Liverpool e tradicional clube do futebol inglês, o Everton construiu o seu novo estádio nas docas de Bramley-Moore, às margens do rio Mersey, na região norte da cidade. O amistoso do time sub-18 em meados de fevereiro, ainda sem adversário definido, será a primeira partida nessa casa, mas não o primeiro jogo oficial.

O segundo evento-teste está previsto para o fim de março ou início de abril, a depender do sucesso do primeiro, com um amistoso da equipe sub-21, diante de 25 mil torcedores. Ainda haverá um terceiro teste antes do final desta temporada, com a capacidade total (52.888 pessoas).

O Everton informou que ainda não pode realizar jogos oficiais nesse estádio no momento, e que as capacidades reduzidas nos eventos-teste fazem parte dos processos de obtenção de licenças. A meta é ter o estádio de Bramley-Moore pronto no início da temporada 2025/26.

As obras começaram em agosto de 2021, com orçamento inicial de 500 milhões de libras. Porém, segundo documentos apresentados pelo Everton no recente apelo contra a dedução de pontos na Premier League, esse valor subiu para 800 milhões de libras. O novo estádio vai substituir o tradicional Goodison Park, fundado em 1892.

A propriedade do clube foi comprada recentemente pelo grupo Friedkin. Mais precisamente, 94,1% das ações. A venda permitiu que o Everton se mudasse para o novo estádio sem dívidas.

