Empresa brasileira busca talentos no futebol da Tailândia com projeto social inovador

O Grupo Med+, empresa brasileira com faturamento anual de quase R$ 2 bilhões em contratos fechados, está apoiando um projeto social voltado a revelações no futebol do sudeste asiático. Localizado na região da Vila Bua Yai, em Khon Kaen, Tailândia, o Projeto Thai Isan busca ensinar futebol a crianças em situação de vulnerabilidade social, criando oportunidades para o futuro e, potencialmente, revelando novos talentos esportivos.

Essa iniciativa é conduzida pela AMIDE – Agência Missionária de Difusão do Evangelho, que tem como missão principal empoderar jovens através do esporte. “Deus colocou em nosso coração uma missão poderosa de guiar jovens e crianças para descobrir seu propósito. Queremos incendiar o coração desses pequeninos em todo o mundo para que eles descubram o grande rei que existe em cada um”, destaca Victor Reis, Presidente do Grupo Med+ e patrocinador do projeto.

Futebol como ferramenta de transformação

O futebol, além de movimentar bilhões anualmente, tem um papel essencial na promoção de mudanças sociais em comunidades carentes. Projetos como o Thai Isan não apenas fornecem estrutura e treinamento esportivo, mas também oferecem suporte educacional e emocional para crianças e adolescentes. Segundo Victor Reis, a intenção é revelar novos craques e abrir as portas do mercado brasileiro para que esses jovens talentos possam se projetar mundialmente.

"Nosso apoio também se alinha a uma estratégia de fomentar o crescimento de mercados emergentes em regiões com baixos índices de desenvolvimento humano. Esse modelo segue exemplos de iniciativas lideradas por personalidades do futebol brasileiro, como o ex-jogador Cafu, que tem promovido projetos sociais tanto no Brasil quanto em países africanos, mostrando como o esporte pode ser uma ferramenta de inclusão e esperança”, destaca.

O mercado de futebol brasileiro movimenta cerca de R$ 18 bilhões por ano, considerando receitas provenientes de clubes, patrocínios, transmissões, venda de ingressos e eventos relacionados. Esse valor reflete o impacto econômico do esporte no país, que, além de ser uma paixão nacional, representa uma importante fonte de geração de empregos e desenvolvimento em diferentes setores, como turismo, mídia e varejo esportivo.

Impacto local e global

“Caso um jogador revelado pelo projeto se destaque, ele terá a oportunidade de integrar equipes brasileiras, uma das vitrines do futebol mundial, ampliando o intercâmbio cultural e esportivo. Além disso, o projeto busca fortalecer a visibilidade de regiões como Khon Kaen, atraindo investimentos que podem impulsionar a economia local e melhorar as condições de vida das comunidades envolvidas”, ressalta.

Com iniciativas como essa, o Grupo Med+ reafirma seu compromisso com o empoderamento social e o desenvolvimento de novos talentos, mostrando que o futebol é muito mais do que um esporte: é um campo de sonhos onde esperanças são renovadas e futuros podem ser transformados.