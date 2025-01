Arsenal faz gois gols, mas sofre empate do Aston Villa no segundo tempo

O Arsenal abriu dois gols de vantagem, mas sofreu o empate de 2 a 2 do Aston Villa, nesse sábado, em jogo da 22ª rodada da Premier League. No Arsenal Stadium, Gabriel Martinelli e Havertz marcaram para os Gunners. Aos 15 do segundo tempo, Tielemans diminuiu, e aos 23, Watkins empatou a partida. Aos 42, Merino marcou para os donos da casa, mas a arbitragem anulou o gol, com auxílio do VAR, por um toque de mão de Kai Havertz.

Com vitória sobre o Brentford garantida nos acréscimos, com dois gols de Darwin Nuñez, o Liverpool chegou aos 50 pontos e aumenta a vantagem na liderança da Premier League. Isso graças ao empate do Arsenal, que ficou com 44 pontos. O Aston Villa segue na sétima colocação, agora com 36 pontos. Na próxima rodada, os Gunners enfrentam o Wolverhampton, enquanto o Aston Villa duela com o West Ham.

Globo Esporte