Arteta culpa bola por derrota para o Newcastle na Copa da Liga Inglesa: "Voa muito"

O técnico Mikel Arteta usou um motivo um pouco inusitado para explicar a derrota do Arsenal, por 2 a 0, para o Newcastle, pelo primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa: a bola. Segundo o treinador, a pelota teria sido a "culpada" pelo desperdício de chances da equipe.

- Chutamos muitas vezes sobre a trave, e é complicado, a bola voa muito. É simplesmente diferente. É muito diferente da bola da Premier League, e você tem que se adaptar a isso porque ela voa de maneira diferente. Quando toca nela, a aderência também é muito diferente, então você tem que se adaptar a isso - disse Arteta.

Após a reclamação feita pelo treinador, a Liga Inglesa de Futebol (EFL) defendeu a bola usada na Copa da Liga Inglesa. Segundo a entidade, "todos os clubes jogam com a mesma", e nenhum outro teria contestado o material utilizado no jogo.

- Todos os clubes jogam com a mesma bola e não recebemos nenhum outro comentários após os 88 jogos anteriores que ocorreram na Copa da Liga Inglesa desta temporada. Como é exigido em todo o jogo profissional, a bola Puma usada nesta temporada e nas competições da EFL desde 2021/22 é testada de acordo com o Programa de Qualidade Fifa para bolas de futebol e atende ao padrão Fifa Quality Pro - colocou a EFL.

Além da Copa da Liga Inglesa, a bola, segundo a EFL, também é usada com sucesso em outras grandes ligas europeias - incluindo Série A e LaLiga e as outras três divisões da entidade.

Na partida contra o Newcastle, que gerou a reclamação de Arteta, a equipe do Arsenal teve 23 finalizações, segundo estatísticas do site sofascore, e apenas em seis oportunidades foi no gol adversário - uma delas, de Gabriel Martinelli, na trave.

O confronto diante do Newcastle no Emirates Stadium foi apenas o primeiro jogo da semifinal. A partida de volta está marcada para o dia 5 de fevereiro, às 17h (horário de Brasília), no St. Jame's Park.

