Tottenham marca na prorrogação e vence time da 5ª divisão na Copa da Inglaterra

(Foto: Michael Regan/Getty Images)





Não foi fácil, mas o Tottenham classificou-se para a quarta fase da Copa da Inglaterra neste domingo com um 3 a 0. O time londrino passou por dificuldades contra o Tamworth, equipe da 5ª divisão inglesa, e precisou da prorrogação para poder marcar. Tshikuna fez contra após finalização de Solanke, Kulusevski marcou o segundo e Brennan Johnson fechou a conta. A partida foi parada ainda no primeiro tempo para um atacante do Tamworth colocar fitas na rede do gol.

Franco favorito para o jogo, o Tottenham não conseguiu se impor da maneira que esperava. Apesar de controlar a posse de bola, o time londrino não conseguiu criar tantas chances contra o Tamworth, sólido na defesa.

Ainda no primeiro tempo, o jogo precisou ser parado por uma situação inusitada. O atacante do Tamworth, Beck-Ray Enoru, precisou ser levantado nos ombros por um companheiro de equipe para colocar uma fita e um espaço a lacuna na rede.

O Tamworth, 16º colocado da National League, a 5ª divisão da Inglaterra, formou a retranca contra o poderoso adversário da Premier League. O ataque x defesa continuou no segundo tempo. Em casa, o Tamworth saiu para o ataque algumas vezes, mas quem brilhou foi a defesa. Os zagueiros Cullinane-Liburd e Hollis foram bem no jogo, e o goleiro Singh parou o atacante de Timo Werner, que teve as melhores chances do jogo.

A partida foi para a prorrogação com um 0 a 0. Aos 11 minutos da primeira etapa do tempo extra, uma cobrança de falta levou a bola até a área. No bate rebate, Solanke chutou sem ângulo e contou com o desvio de Tshikuna, do Tamworth, para marcar para o Tottenham. No segundo tempo, Son fez boa jogada para Kulusevski ampliar. Brennan Johnson fez o terceiro perto do fim.

Globo Esporte