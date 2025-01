Com Palmeiras e Santos, segunda-feira define mais 10 classificados para 2ª fase

(Foto: Bruno Vaz / Santos)





Com o avanço da segunda rodada, mais 10 times se garantiram de forma antecipada na segunda fase da Copinha Sicredi nesta segunda-feira (7). Destaque para as goleadas de Santos, Guarani, Fluminense e Palmeiras, que avançaram com direito a uma chuva de gols.

Pelo Grupo 07, o Santos aplicou o maior resultado do dia, derrotando o Jaciobá por 7 a 1. O nome da partida foi Kauan Pereira, dono de três gols. Enquanto pelo Grupo 19, o Palmeiras passou pelo Santa Cruz-AC por 5 a 0.

Já a dupla Fluminense e Guarani também avançou com o placar de 5 a 0. Pelo Grupo 05, o time de Campinas venceu a Francana, enquanto o time carioca superou o Coimbra-MG, pelo Grupo 10. Por essa mesma chave, o Linense também se garantiu na próxima fase com a vitória sobre a Inter de Limeira, por 1 a 0,

Quem também teve os classificados definidos foi o 17, com Osasco Audax e Athletico-PR avançando com vitórias sobre o Ferroviário-CE, por 1 a 0, e Mazagão-AP, por 2 a 0, respectivamente.

Fechando a ronda de classificados, pelo Grupo 12, o Juventude se garantiu com uma vitória sobre o América-RN, por 3 a 1, mesmo resultado da classificação do Água Santa sobre o Tupã, pelo Grupo 09. No Grupo 02, o Operário-PR se classificou com uma vitória por 2 a 1 sobre o Santa Cruz.

Os 10 times se juntam a: Botafogo, Criciúma, Mirassol e Votuporanguense, que se classificaram no sábado.

JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Comercial-SP 0 x 2 São José-RS

Bandeirante-SP 0 x 3 Botafogo-SP

Desportivo Brasil-SP 2 x 2 Hercílio Luz-SC

Tanabi-SP 3 x 2 Força e Luz-RN

Tupã-SP 1 x 3 Água Santa-SP

Francana-SP 0 x 5 Guarani-SP

Retrô-PE 1 x 1 Vitória-BA

Brasiliense-DF 1 x 2 CRB-AL

Dom Bosco-MT 0 x 0 Coritiba-PR

Operário-PR 2 x 1 Santa Cruz-PE

Tuna Luso-PA 1 x 2 Azuriz-PR

Comercial Tietê-SP 3 x 1 Operário-AC

Linense-SP 1 x 0 Inter de Limeira-SP

Ferroviária-SP 0 x 0 Tirol-CE

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Atlético-MG

Osasco Audax-SP 1 x 0 Ferroviário-CE

Juventude-RS 3 x 1 América-RN

Coimbra-MG 0 x 5 Fluminense-RJ

Jaciobá-AL 1 x 7 Santos-SP

Oeste-SP 6 x 0 Náutico-RR

Mazagão-AP 0 x 2 Athletico-PR

Santa Cruz-AC 0 x 5 Palmeiras-SP





