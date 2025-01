Manchester City faz proposta para contratar Vitor Reis; Palmeiras quer segurá-lo até o Mundial

(Foto: Cesar Greco)





O Manchester City enviou nesta sexta-feira uma proposta ao Palmeiras para comprar o zagueiro Vitor Reis. O clube inglês já tem tratativas avançadas com o estafe do atleta e agora tenta convencer o Verdão a fazer o negócio.

A princípio, a ideia alviverde é manter o zagueiro de 18 anos para o Mundial de Clubes. Os valores da primeira proposta não foram revelados, mas a parte fixa ainda não chega a 40 milhões de euros (R$ 250 milhões), como esperado pela diretoria palmeirense.

O Verdão, contudo, não considera ruim o número ofertado e começa agora a discutir o avanço da negociação.

O City havia feito contato com os representantes do zagueiro e avançou nos termos com o atleta. Esta parte está bem adiantada.

Depois disso, começaram as tratativas entre os clubes. Na quinta-feira, a presidente Leila Pereira havia dito, antes de chegar a proposta, que toparia conversar se surgisse algo bom para o Palmeiras e o atleta.

– (Vitor Reis) é mais um das nossas crias da base do Palmeiras. Ele é extremamente talentoso e muito importante para o nosso time. Queremos contar com ele para nos ajudar no Mundial de Clubes – declarou Leila, em entrevista ao The Athletic.

– Ele tem contrato, mas se tiver algo interessante para o clube e o jogador, vamos sentar e conversar – prosseguiu.

Reserva imediato de Gustavo Gómez e Murilo, Vitor Reis é considerado um dos jogadores mais promissores da posição no futebol brasileiro. Por isso, a ideia do Verdão de segurá-lo até o Mundial.

Seu contrato tem multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 627 milhões), e o Palmeiras antes imaginava negociá-lo por, no mínimo, 30 milhões de euros (R$ 188 milhões).

Com 22 jogos pelo profissional e dois gols, o camisa 44 renovou seu contrato até o fim de 2028. O Palmeiras é dono de 100% de seus direitos econômicos. Ou seja, em uma transferência, o valor ficaria integralmente para o clube.

Globo Esporte