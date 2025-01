Florianópolis recebe Brazil Chess Series com 340 enxadristas de 19 países

De 17 a 26 de janeiro, Florianópolis se tornará a capital nacional do xadrez com olhos do Mundo voltados para os tabuleiros na Ilha. A cidade sediará o Brazil Chess Series 2025, nos salões do Lira Tênis Clube, no Centro. Dirigido pelo árbitro e organizador internacional, o brsileiro Kaiser Luiz Mafra, com estruturação de uma equipe internacional, serão vários os eventos paralelos, além do torneio principal, como as finais de campeonatos nacionais, torneios de xadrez blitz e rápido, xadrez em duplas, congresso acadêmico-científico de xadrez, Encontro Sul-Americano de Xadrez Feminino, Seminário para formação de Árbitro FIDE, workshops e cursos de arbitragem. Os atletas brasileiros também poderão requerer o título de Mestre Nacional pela CBX conforme pontuação necessária.

Até a primeira semana de janeiro, já estavam inscritos mais de 340 jogadores, de 19 países, além de representantes de 17 estados do Brasil. O evento principal do Festival é o Torneio de Xadrez Pensado, no sábado (18) , às 20h, que conta com 63 jogadores titulados do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, Irlanda, México, Paraguai, Peru, Síria, Uruguai, Venezuela, Escócia, Suíça, Egito, Espanha, França e Noruega. Os demais eventos do Festival iniciam ainda no dia 17 de janeiro, a partir das 9h.

Ao todo, o Brazil Chess Series distribuirá mais de R$ 70 mil em prêmios, aproximadamente 50 vagas para a Final do Campeonato Brasileiro Absoluto de Xadrez 2025 e 50 vagas para a Final do Campeonato Brasileiro Feminino de Xadrez 2025. O evento de Florianópolis inaugura uma série de torneios pelo Brasil oferecendo premiações consistentes. "A proposta do Franquia Brazil Chess Series é oportunizar a realização de torneios abertos de xadrez em diferentes localidades do país, especialmente cidades com potencial de turismo atrativo", explica Kaiser Luiz Mafra sobre a proposta do evento.

A programação completa do Brazil Chess Series, mais procedimentos de inscrição e demais informações, podem ser acessadas em brazilchessseries.com ou nas redes sociais do evento. O Brazil Chess Series é patrocinado pelo Fort Atacadista, Jaehrig, Infogen Sistemas (Chapecó) e Restaurante Sabor e Mar.

O evento conta com o apoio da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), da FIDE América, da Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), da Federação Catarinense de Xadrez, da Prefeitura de Florianópolis, da Fesporte e do Governo do Estado de Santa Catarina, da Fundação Municipal de Esportes de Florianópolis, da Chess Trips, da Jaehrig, do Restaurante Sabor e Mar, do Lira Tênis Clube, da Rede do Sul Brindes Personalizados, da Neochess e da Liga Brasileira de Xadrez Feminino (LBXF). Os hotéis parceiros do evento são o Faial Prime Suites, Hotel Castelmar e Valerim Florianópolis.