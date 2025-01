Luisa Stefani estreia com vitória no Australian Open

(Foto: Divulgação / Slyce)





Luisa Stefani, número 1 do Brasil e 27ª do mundo, estreou com vitória, no começo da madrugada desta quinta-feira (16), no Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada, jogado em Melbourne, na Austrália. A competição é a sua primeira após o procedimento no joelho realizado no final de novembro.

A brasileira e a nova parceira, a norte-americana Peyton Stearns, venceram a brasileira Ingrid Martins e a romena Irina Begu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7-3), após 1h27min, em duelo realizado na quadra 12 de Melbourne Park.

"Muito feliz com a estreia. Primeiramente, há seis semanas estava fazendo uma cirurgia e hoje tive a oportunidade de competir aqui no meu Slam favorito, começo de ano. Isso já é motivo de comemoração, maior vitória do dia, sair ganhando é melhor ainda. Bom jogo, jogamos bem. Ótima estreia com a Peyton, primeira vez jogando juntas, nos entrosamos de cara. Duro enfrentar a Ingrid, pena, uma de nós tinha que cair na primeira. Nos conhecemos muito bem", disse Luisa, tenista patrocinada pelo Banco BRB, BRB Seguros, Parmalat Whey Fit, Slyce e que conta com os apoios da Liga Tênis 10, Bolsa Atleta, Head e JFL Living.

"Dia com bastante vento, quadra bem rápida, começo dos pontos era importante, sacar bem e nos impor no saque dela. No segundo set foi saque a saque. Importante iniciar bem no tie-break e estar jogando sem dor, me sentindo muito bem, a preparação foi ótima. É focar no próximo passo, usar esse jogo como aprendizado para conhecer bem a Peyton, uma a outra. Ajustar a maneira que queremos jogar para enfrentar a Shuai e Mladenovic, campeãs de Slam no passado, finalistas do US Open, jogo diferente do que tivemos hoje, é nos preparar para a próxima rodada. Muito feliz em voltar a jogar e estar competindo", completou.

A brasileira e a norte-americana enfrentam a dupla da chinesa Shuai Zhang e da francesa Kristina Mladenovic, cabeças de chave 9, em duelo que deve ocorrer entre esta sexta-feira (17) e o sábado (18).