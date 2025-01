Grêmio vence Porto Vitória e garante classificação ao mata-mata da Copinha

(Foto: ANGELO PIERETTI/GRÊMIO FBPA)





O Grêmio venceu o Porto Vitória por 1 a 0 pela 2ª rodada do Grupo 21 da Copinha, nesta quarta-feira (8), em Guaratinguetá. Após golear na estreia, o Tricolor Gaúcho não sobrou desta vez, mas conseguiu mais um triunfo e garantiu sua classificação. O gol do jogo foi marcado por Hiago.

O resultado deixou o Grêmio com 6 pontos, isolado na liderança do Grupo 21. Com o empate entre Atlético Guaratinguetá e Vitória da Conquista, os dois estão empatados na lanterna com 1 ponto somado e não conseguem mais alcançar o Imortal. Na última rodada, o time gaúcho precisa apenas de um empate para passar em 1º na chave.

A rodada final da chave será no próximo sábado (11). O Grêmio duela com o Atlético Guaratinguetá às 13h; o Porto Vitória enfrenta o Vitória da Conquista às 10h45.

O Grêmio não sobrou como na estreia, mas fez o suficiente para vencer mais uma e garantir classificação. O gol gremista saiu no início do primeiro tempo, após erro da defesa capixaba. Hiago foi o oportunista e deslocou bem o goleiro para marcar. O restante da partida foi de administração dos gaúchos e até alguns sustos, mas sem maiores consequências.

Flashscore