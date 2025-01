Internacional se despede da Copinha sem marcar gols e na lanterna de sua chave

O Internacional fez, nesta sexta-feira (10), seu último jogo na Copinha. O Colorado ficou no empate sem gols com o Flamengo-SP, se despedindo de forma precoce da competição, sem marcar gols, com apenas um ponto e na lanterna do Grupo 29, que chegou à terceira e última rodada da fase de classificação. A partida aconteceu no Estádio Municipal Antonio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP).

O Inter chegou para o duelo já eliminado depois de perder os dois primeiros jogos para América-SE e Barra-SC, ambos por 1 a 0. Os resultados da 2ª rodada impediram qualquer chance de classificação do time gaúcho, que dependia de vitória do América sobre o Flamengo, o que não aconteceu.

Desta forma, restou ao Inter jogar pela sua dignidade no duelo diante do líder isolado da chave. A missão gaúcha ficou mais complicada ainda no primeiro tempo quando um jogador foi expulso, deixando o Flamengo com um jogador a mais.

O brio do Inter foi testado na segunda etapa, com os guris segurando o empate diante de adversário que avançou invicto para a segunda fase.

O Barra, que foi um dos algozes do Inter, vencendo mesmo quando teve um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo, se classificou na segunda posição da chave.

Flashscore