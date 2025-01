Rio Open revela o pôster da edição 2025

O Rio Open divulgou a obra assinada pelo artista Luiz Zerbini, que ilustrará o pôster e artigos oficiais do Rio 2025. A 11ª edição do principal torneio de tênis da América do Sul acontecerá de 15 a 23 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Com uma sólida carreira internacional, Zerbini foi apontado como o carioca do ano de 2024 nas artes plásticas. Conhecido por explorar a relação entre natureza e urbanidade em suas obras, cria uma conexão única que traduz a energia e a vivacidade do Rio de Janeiro.

Aos 65 anos, é um dos expoentes da Geração 80, movimento que marcou a transição para a arte contemporânea no Brasil. Sua produção, que abrange pintura, escultura, instalação, fotografia e até mesmo vídeos, é caracterizada por pinturas de grande escala e cores exuberantes, com incursões no abstracionismo geométrico.

Para o Rio Open 2025, Zerbini trouxe para sua obra a mesma energia e intensidade presentes nas quadras do torneio, celebrando não só o esporte, mas também a cultura e a natureza do Rio de Janeiro. “Quis fazer um sol amarelo fluorescente flutuando como uma bola de tênis sobre o mar no verão da Cidade Maravilhosa. Minha ideia foi mandar uma bola forte e profunda com efeito – provavelmente topspin - e correr pra rede para matar o ponto”, comentou Zerbini.

Desde 2015, inspirado pela prática de Roland Garros de convidar artistas para criar suas peças oficiais, o Rio Open incorporou a tradição de selecionar um artista brasileiro por edição para desenvolver o pôster oficial do torneio, consolidando a conexão entre arte e esporte.

Ao longo dos anos, importantes nomes da arte nacional já assinaram essa peça tão simbólica: Toz, Daniel Azulay, Barrão, Carlos Vergara, José Bechara, Raul Mourão, Maxwell Alexandre e, na última edição, Anna Bella Geiger. Cada um deles trouxe sua visão única, ampliando o papel do Rio Open como um evento que vai além das quadras.

“Mais do que um torneio de tênis, o Rio Open celebra o encontro entre esporte, arte e cultura brasileira. Convidar Luiz Zerbini para esta edição reforça essa identidade multifacetada e destaca a rica produção cultural do país. Assim como os atletas nos inspiram dentro das quadras, artistas como ele nos inspiram fora delas, conectando o público à energia vibrante do Rio de Janeiro”, afirma Marcia Casz, Diretora-Geral do Rio Open.

O Rio Open chega à sua 11ª edição como parte do calendário oficial da Cidade Maravilhosa eapresentando em sua galeria de campeões nomes como Rafael Nadal, David Ferrer, Pablo Cuevas, Dominic Thiem, Diego Schwartzman, Laslo Djere, Cristian Garin, Cameron Norrie, Sebastián Báez e Carlos Alcaraz. E não é só! Entre os tenistas que já estiveram no top 10 do ranking da ATP, o Rio Open também viu em ação Kei Nishikori, Jo-Wilfried Tsonga, John Isner, Marin Cilic, Gael Monfis e Fabio Fognini. A edição 2025 promete ser ainda mais emocionante com as confirmações de Alexander Zverev, Holger Rune, Lorenzo Musetti e João Fonseca entre os participantes.