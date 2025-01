Botafogo atrasa pagamentos de premiação por título e causa insatisfação no elenco; entenda

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)





O Botafogo atrasou o pagamento do 13º salário, das férias e de premiações dos jogadores. Parte dos valores devidos foi paga no último sábado, mas o ge apurou que ainda há um saldo em aberto, e os atletas ainda não receberam a premiação pela conquista da Libertadores. A situação causou desconforto no elenco.

Os valores de premiação também apresentam uma divergência em relação ao que foi acordado inicialmente, antes da conquista da Conmebol Libertadores e do Brasileiro. Conforme relatos de fontes próximas ao elenco, o Botafogo agora determinou outra quantia, o que desagradou aos jogadores.

Após a publicação inicial desta reportagem, a diretoria alvinegra procurou o ge, às 14h39, alegando que não houve alteração no valor. O mesmo funcionário do Botafogo declarou ter "documentado a política de bônus assinada pelos atletas e que foi seguido estritamente o que foi assinado no começo da temporada".

Para os atletas que deixaram o Botafogo, a promessa era de que o pagamento do bônus pela conquista da Libertadores fosse efetuado no fim de dezembro. O prazo foi adiado duas vezes, e a nova previsão é para o dia 17 de janeiro. Integrantes deste mesmo grupo também relatam atraso de direitos de imagem, luvas e FGTS.

Nos bastidores, a diretoria do Botafogo argumenta que o único atraso é no pagamento de premiações e garante que as demais questões estão em dia. O clube entende que a quitação das premiações está dentro de um prazo razoável de gestão de caixa. O Glorioso recebeu os valores devidos pelas conquistas no dia 27 de dezembro.

O ge fez contato com o Botafogo e solicitou um posicionamento do clube sobre os atrasos, o que ainda não ocorreu. Esta reportagem será atualizada em caso de retorno.

O Botafogo estreia na temporada 2025 neste sábado, 11 de janeiro, contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca. O Glorioso terá um elenco alternativo, comandado por Carlos Leiria. O grupo principal se apresenta no dia 14 de janeiro e terá como primeiro desafio o Fluminense, no dia 29.

