Arsenal anuncia contratação de Gabriel Jesus

Gabriel Jesus no Arsenal é oficial. O clube londrino anunciou a contratação do brasileiro na manhã desta sexta-feira. O jogador, de 25 anos, deixa o Manchester City após cinco temporadas e meia em um negócio de 52 milhões de euros (R$ 289 milhões).

Nos Gunners, o atacante brasileiro vestirá a camisa 9. O número pertencia a Alexandre Lacazette, que se transferiu para o Lyon após cinco temporadas no time. No Arsenal, Jesus encontra outros dois brasileiros e xarás: o zagueiro Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli.

- Estou muito feliz de estar aqui, por ser contratado por este grande clube. Desde o primeiro dia, quando eu soube que poderia vir jogar pelo Arsenal eu estava feliz. Eu conheço a comissão técnica, conheço alguns jogadores, os brasileiros. Sei que temos jogadores incríveis. Eles são jovens, eu também sou. Venho para ajudar, aprender e dar meu máximo - disse o jogador. Veja a entrevista completa no vídeo abaixo.

Ele assinou contrato de cinco anos, até 2027, e deve ter o maior salário do clube, de 10 milhões de libras (R$ 64 milhões) livres de impostos por temporada. O Palmeiras tem direito a 5% da fatia da transferência, conforme acordo na venda de Gabriel ao Manchester City em 2016, mais 2% do mecanismo de solidariedade. Com isso, o time brasileiro deve faturar cerca de R$ 20,2 milhões na transação.

Chelsea, Tottenham, Real Madrid e PSG chegaram a manifestar interesse em Jesus, mas o protagonismo esperado no Arsenal e a proposta salarial e de compra sobressaíram. Nos Gunners, ele vai chegar como principal contratação da temporada, poderá atuar como centroavante e deve ter mais minutos, algo desejado pelo jogador antes da Copa do Mundo.

A permanência na Premier League e a boa relação com o diretor Edu Gaspar e o técnico Mikel Arteta também foram trunfos para o Arsenal, que não vai disputar a Liga dos Campeões em 2022/23. O treinador foi auxiliar de Guardiola no City e trabalhou com Gabriel Jesus no clube entre 2017 e 2019.

Gabriel Jesus deixa o Manchester City com 95 gols em 236 jogos. Ele conquistou 11 títulos com a camisa da equipe, onde estava desde o início de 2017. São quatro taças da Premier League, quatro troféus da Copa da Liga, duas Supercopas da Inglaterra e uma Supercopa.

Globo Esporte