Brasil vence os EUA e leva o título do Globl Jam de basquete

O armador Yago, do Flamengo, fez de tudo em quadra. Mãozinha salvou uma bola decisiva com 10 segundos no relógio. Com o cronômetro zerado, sobrou para Tiago Splitter o tradicional banho de gelo da vitória em sua primeira experiência como técnico principal (veja abaixo). Na noite deste domingo, o Brasil lutou até o fim, bateu os Estados Unidos por 77 a 73 e levou o título do Globl Jam, torneio disputado por equipes sub-23 em Toronto, no Canadá.

O duelo chegou empatado em 72 com 44 segundos no relógio. Depois de uma sequência de grandes jogadas de Yago, o Brasil livrou três de vantagem, mas os norte-americanos arremessaram para novo empate com 10 segundos por jogar. A bola quicou no aro e Mãozinha, com um tapa salvador, tirou a bola decisiva quase de dentro da cesta para garantir a vitória.

Yago terminou com 30 pontos, 6 rebotes, 11 assistências e o prêmio de MVP do torneio, que foi disputado também por Itália e Canadá. Os Estados Unidos foram representados pelo time da Universidade de Baylor, que tem um tradicional e vitorioso programa de basquete.

Marcio Santos fez 11 pontos e 10 rebotes, enquanto que Caio Pacheco colaborou com 12 pontos e 4 assistências no Mattamy Athletic Centre. O Brasil terminou a competição com quatro vitórias e apenas uma derrota, contra o Canadá, na primeira fase. Na semifinal, neste sábado, o time brasileiro havia batido a Itália.

Globo Esporte