Letícia Oro Melo vibra com bronze no Mundial e sonha com mais: "Quero os 7m"

(Foto: Getty Images)





Na noite deste domingo, Letícia Oro Melo conquistou a medalha de bronze na final do salto em distância no Mundial de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos, com a marca de 6.89m. Apesar de ser uma surpresa na competição internacional, a brasileira revelou em entrevista ao sportv que já entrou no torneio com a confiança em alta para a conquista inédita.

— Não tenho medo de ninguém. Se eu tivesse medo ficaria em casa. Porque o esporte é isso. Eu sempre, tanto no estadual quanto agora no mundial, eu não penso: "Ai, quero pegar uma final". Eu sempre penso em medalha. Tanto que eu acertei só um salto e é só um salto que eu preciso — contou a medalhista.

A conquista de uma medalha já era o objetivo na mente de Letícia Oro Melo, mas assim que percebeu que havia conquistado o bronze ela ficou atônita. Demorou um tempo até a ficha cair e aceitar que tinha alcançado o melhor resultado de uma brasileira na história da prova.

— Chegou o momento, 6,89m, minha melhor marca pessoal. Ainda estou processando, estou nervosa, meu Deus... Estou em choque! Mas eu gostaria de agradecer a todos e continuar treinando. Porque eu sou nova ainda. Quero buscar os 7m e sei que tenho condições — explicou.

Durante a entrevista, Letícia recordou o período difícil que passou no fim de 2021 após passar por uma cirurgia no ligamento cruzado no joelho. A jovem de 24 anos disse que, apesar de ser apenas a segunda competição neste ano, chegou confiante para buscar uma medalha.

— Tanto no Estadual quanto agora no Mundial, eu não penso: "Ai, quero pegar uma final". Eu sempre penso em medalha. Tanto que eu acertei só um salto e é só um salto que eu preciso. Não sei se vocês sabem, mas eu venho de uma cirurgia. O Mundial é minha segunda competição no ano, quase sete meses que fiz a cirurgia no joelho porque eu rompi o ligamento. E eu nem estou acreditando — comemorou a atleta.

