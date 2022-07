As piores transferências do "Milan": Mattia Destro

Na história do "Milan" houve muitas assinaturas questionáveis. Eles foram parcialmente responsáveis pelo fato de que em meados dos anos 2010 o clube foi rebaixado ao nível da classe média da Série A. A propósito, em br.1xBet.com/pt – casa de apostas popular cobre todos os confrontos que envolvem este clube. Graças a isto, você pode segui-lo e fazer previsões regulares.

Entre as transferências questionáveis "Milan" está Mattia Destro. Ele se juntou à equipe durante a temporada 2014/2015. Na época, o clube o alugou da "Roma". O Destro não era um mau atacante, mas ele não correspondeu às expectativas. Entretanto, o "Milan" lhe deu a chance de reabilitar sua carreira.

A propósito, em popular e comprovada casa de apostas 1xBet você pode seguir os sucessos atuais do "rosso-neri". Naquela época, Destro falhou em ajudar a equipe a sair da crise. O atacante passou seis meses emprestado e durante esse período marcou apenas 3 gols. Naturalmente, isto não é o que se esperava dele. Portanto, o "Milan" não comprou o contrato do atacante de forma permanente.

Agora na seção br.1xBet.com/pt/mobile é fácil fazer o download de um programa para seu gadget. Com sua ajuda, será ainda mais fácil acompanhar o progresso atual do clube. Na época, na temporada 2014/15, o "rosso-neri" terminou apenas em 10º lugar na classificação. Foi um fracasso completo e a melhor demonstração de quão profunda a crise atingiu este clube. Se o "Milan" ainda for do seu interesse, não deixe de ir para 1xBet. Aqui você pode ver apenas os dados atuais sobre os jogos da equipe. Eles são atualizados em tempo real.

Por que o Destro não jogou no "Milan"?

Inicialmente, havia pouca fé em Mattia. Ele não conseguia melhorar a situação em uma equipe que estava pendurada no meio da classificação durante toda a temporada. Mas agora em 1xBet – todas as apostas online ao vivo são aceitos para os jogos atuais do clube. Esta é uma excelente oportunidade não apenas para acompanhá-los, mas também para fazer previsões regulares.

Voltando à figura do Destro, pode-se notar que ele não foi capaz de se provar no campo do "rosso-neri" da melhor maneira por causa de:

1. A falta de prática regular. Se Filippo Inzaghi o deixou sair, foi apenas no final dos jogos. O atacante tinha poucas chances de demonstrar suas fortes qualidades.

2. Falta de compreensão com os outros jogadores da equipe. Isto levou a erros nas ações do jogador.

3. Problemas psicológicos. Naquela época, Destro havia perdido a confiança em si mesmo, o que estava afetando seu desempenho.

Como resultado, o período de sua estadia em "Milan" não pode ser considerado um sucesso. Agora em 1xBet – todas as apostas online sob a forma de ao vivo são aceitos para cada partida envolvendo o "rosso-neri". Esta é uma grande oportunidade para acompanhar o confronto, fazer previsões e ganhar regularmente.