Juventude acerta rescisão de Paulinho Moccelin e acelera busca por executivo

(Foto: Fernando Alves/E.C Juventude)





O Juventude não irá mais utilizar o atacante Paulinho Moccelin no Brasileiro. Contratado para ser um dos reforços do clube para a Série A, o jogador perdeu espaço após a chegada do técnico Umberto Louzer devido a acontecimentos no extracampo. A diretoria acertou a saída do jogador no fim da tarde desta segunda-feira.

Mocellin já estava afastado dos treinamentos desde a semana passada. Estava fora dos planos do treinador e inviabilizou a permanência no Jaconi. Assinou a rescisão contratual e deixou o clube com uma compensação financeira ao Juventude, conforme fontes do clube confirmaram ao ge.

Em entrevista coletiva após a derrota para o Atlético-MG, no último sábado, o vice de futebol Osvaldo Pioner revelou que o clube já recebera o contato de alguns interessados em contar com o atacante. Mas o tom já deixava claro a intenção de não mais utilizar o jogador.

- Na verdade, tem coisas que resolvem por si mesmo. Muitas coisas se resolvem com o tempo e a gente não pode fazer nada em cima da emoção. O Moccelin tem dois ou três clubes interessados, nós estamos conversando abertamente com os empresários e, provavelmente, já tem um proposta enviada para nós, que está na mão. Eu poderia resolver ela hoje, mas eu não tenho porque fazer isso, eu não tenho pressa nenhuma. Eu vou ver o que é melhor para o clube - afirmou.

Contratado logo após o término do Campeonato Gaúcho, Paulinho Moccelin disputou onze partidas pelo Alviverde. Sem grande destaque, distribuiu duas assistências e ficou marcado por duas expulsões nos duelos contra América-MG e Avaí, fora de casa. Desde a semana passada, o jogador não participava das sessões de treino do técnico Umberto Louzer.

Busca por um executivo

Com mais uma semana livre, o Juventude espera definir até o final desta semana quem será o seu novo executivo de futebol. No momento, a diretoria avalia o perfil de dois profissionais com características bem distintas.

— Estamos em duas linhas bem diferentes. Estamos na linha de pegar alguém mais administrativo, jurídico, um cara que possa ajudar muito na organização do clube e, claro, tenha um bom relacionamento. E uma outra situação é o oposto. Vão pensar que estamos em uma indefinição, mas não. Estamos pensando o que é melhor. Se vem alguém que conheça mais atletas, com relacionamento melhor e menos organização, mais de campo - afirmou Osvaldo Pioner.

Os dois nomes em pauta estão em processo de análise pela diretoria. A tendência é que a definição ocorra até, no máximo, quinta-feira. Dessa forma, a intenção é que o quanto antes o novo profissional esteja trabalhando nos bastidores do clube.

