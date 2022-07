República Dominicana festeja classificações inéditas para o Mundial Sub-20 e Jogos de Paris-2024

Um dia histórico para o futebol da República Dominicana. Com uma vitória nos pênaltis sobre a Guatemala (4 a 2, após 2 a 2 no tempo normal e prorrogação) na sexta-feira, a seleção caribenha avançou pela primeira vez à final do Campeonato Sub-20 da Concacaf e, de quebra, garantiu a classificação inédita para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além disso, a seleção vai estrear também no Mundial Sub-20, ano que vem, na Indonésia.

Na outra semifinal, os Estados Unidos bateram Honduras por 3 a 0 e ficaram com a outra vaga da Concacaf no torneio olímpico masculino de futebol em Paris. República Dominicana e Estados Unidos são as primeiras seleções classificadas em campo, se juntando à anfitriã França na competição, que será disputada por 16 países.

Para o Mundial Sub-20, os semifinalistas Honduras e Guatemala também se classificaram junto com as duas seleções finalistas do Campeonato Sub-20 da Concacaf. Dominicanos e americanos vão decidir o torneio regional neste domingo, em San Pedro Sula, Honduras.

Além das quatro seleções da Concacaf e da Indonésia, sede da competição, o Mundial Sub-20 tem cinco países europeus já classificados: Inglaterra, França, Itália, Eslováquia e o estreante Israel.

Globo Esporte