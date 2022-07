Rafaela Silva leva a prata no Grand Slam de Judô na Hungria

Rafaela Silva fica com a prata no Grand Slam de Judô na Hungria. A brasileira perdeu a final da categoria até 57 quilos para a japonesa Haruka Funakubo. Rafaela teve três punições por "falta de combatividade" e acabou eliminada da disputa.

A brasileira fez uma luta muito dura com a japonesa focada em muito tempo no chão. Com Rafaela truncando bastante a disputa, a brasileira foi advertida três vezes. Pelas regras atuais do judô, quando um atleta comete três punições, os shidos, ele é eliminado da disputa, resultando em derrota.

A canadense Jessica Klimkait e a israelense Timna Nelson Levy ficaram com as medalhas de bronze na categoria de Rafael. Rafa venceu quatro adversárias antes de perder na final para a japonesa.

No mundial da Hungria apenas Rafaela Silva chegou às disputas de medalhas entre os brasileiros. Na mesma categoria que Rafaela, Jessica Lima perdeu no 1º round. Já Yasmin Lima parou no 2º round da categoria até 52 quilos. Amanda Lima também perdeu no 2º round da categoria até 48 quilos.

Entre os homens brasileiros, na categoria até 60 quilos Matheus Takaki perdeu no 2º round. E William Lima perdeu no 3º round da categoria até 66 quilos.

Globo Esporte