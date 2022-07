Série D: jogos do mata-mata são definidos; veja todos os confrontos

(Foto: Thais Magalhães/CBF)





Com as classificações do Juventude Samas, Pacajus, Oeste, Portuguesa-RJ e Operário VG na 14ª e última rodada da fase de grupos da Série D do Brasileirão, o campeonato formou todos os duelos do mata-mata do acesso. A partir de agora, são 32 times em confrontos eliminatórios para saber quem irá subir de divisão.

O regulamento da Série D tem fechado o chaveamento da segunda fase e das oitavas de final. Os classificados do Grupo 1 enfrentam os do Grupo 2, seguindo a ordem: Grupo 3 x Grupo 4, Grupo 5 x Grupo 6 e Grupo 7 x Grupo 8. As posições na tabela formaram os confrontos.

Confira todos os duelos da segunda fase da Série D:

Amazonas x Juventude Samas

Lagarto x Sousa

(classificados desses confrontos se enfrentam nas oitavas. Times à esquerda fazem o jogo da volta em casa nesta segunda fase)

---------------

Tocantinópolis x São Raimundo-AM

Retrô x Santa Cruz

---------------

Moto Club x São Raimundo-RR

América-RN x Jacuipense

---------------

Rio Branco-AC x Pacajus

ASA x Afogados

---------------

Brasiliense x Nova Venécia

Aimoré x Portuguesa-RJ

---------------

Bahia de Feira x Costa Rica-MS

São Bernardo x Azuriz

---------------

Pouso Alegre x Operário VG

Paraná x FC Cascavel

---------------

Anápolis x Real Noroeste

Caxias x Oeste





Os jogos serão de ida e volta. Em caso de empate na soma dos placares do confronto, a decisão de quem avança às oitavas será nos pênaltis.

A rodada final

Neste domingo, o Juventude Samas venceu o Fluminense-PI por 2 a 1 dentro da casa do rival, no Piauí, e se classificou no Grupo 2, que também contou com o avanço do Pacajus, que derrotou o 4 de Julho. No Grupo 5, o Operário VG ficou com a última vaga após vencer o Iporá por 1 a 0.

No Grupo 7, a Portuguesa-RJ ficou em terceiro ao derrotar o São Bernardo por 2 a 0. A emoção ficou por conta de quem ficaria com a última vaga: o Oeste bateu o Paraná por 1 a 0, com gol aos 43 do 2ºT e tirou o Nova Iguaçu do G-4. Os times empataram em pontos [20 pts], vitórias [5], saldo [-1 gol] e só desempataram em gols marcados [14 a 13 a favor dos paulistas].

A Série D começou com 64 times, divididos em oito grupos. Os quatro primeiros colocados de cada chave avançaram à segunda fase. A CBF determinou que apenas nas quartas de final, quando serão conhecidos os semifinalista e quem subirá à Série B de 2023, haverá o VAR, o árbitro de vídeo.

O campeão da Série D receberá R$ 500 mil e o vice, R$ 300 mil. Os 32 times que avançarem de fase irão receber R$ 150 mil da CBF; os demais times eliminados, R$ 120 mil.

Todos os 64 receberam antes da competição uma cota de R$ 120 mil.

Cronograma da Série D

Segunda fase: ida (23/07, 24/07) e volta (30/07, 31/07)

Oitavas de final: ida (06/08, 07/08) e volta (13/08, 14/08)

Quartas de final: ida (20/08, 21/08) e volta (27/08, 28/08)

Semifinais: ida (03/09, 04/09) e volta (10/09, 11/09)

Final: ida (18/09) e volta (25/09)



Globo Esporte