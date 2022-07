Nadal, Djokovic, Federer e Murray jogarão no mesmo time pela 1ª vez

(Foto: Getty Images)





Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer e Andy Murray estarão juntos no mesmo time pela primeira vez. Nesta sexta-feira, o quarteto foi confirmado como representantes do Time Europa na Laver Cup, que será disputada em setembro, em Londres. Djoko foi o último a ser anunciado pela organização.

- É a única competição em que você pode jogar em um ambiente de equipe com caras contra os quais você normalmente compete. E me juntar a Rafa, Roger e Andy - três dos meus maiores rivais de todos os tempos - será um momento verdadeiramente único no a história do nosso esporte – disse Djokovic.

A Laver Cup será disputada entre os dias 23 e 25 de setembro. A competição vai colocar seis dos melhores jogadores da Europa contra seis do resto do mundo. Nadal, Djokovic, Federer e Murray dominaram o circuito nas últimas duas décadas, com 66 títulos de Grand Slam.

Nadal detém o recorde masculino de 22 títulos de Grand Slams. Djokovic, que jogou a Laver Cup em 2018, tem um a menos. A O2 Arena de Londres, que sediou o ATP Finals masculino de 2009 a 2020, vai sediar o evento. O Time Europa ganhou as quatro edições anteriores.

Globo Esporte