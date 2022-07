Bayern acerta compra de De Ligt, zagueiro da Juventus, por R$ 436 milhões

(Foto: Getty Images)





Depois de contratar Mané, Gravenberch e Mazraoui, o Bayern de Munique acertou sua transferência mais cara para a temporada 2022/23. Trata-se de Matthijs De Ligt, zagueiro holandês de 22 anos que estava na Juventus.

De acordo com informações da imprensa europeia, o valor chega a 80 milhões de euros (R$ 436 milhões na atual cotação). Os clubes negociavam nos últimos dias e chegaram a um acordo neste domingo. O contrato assinado terá duração até o fim da temporada 2026/27.

É a compra mais cara do clube alemão desde a chegada de Lucas Hernández, contratado pelo mesmo valor junto ao Atlético de Madrid em 2019/20. Pelo lado da Juve, é a maior venda desde que Pogba foi para o Manchester United por 105 milhões de euros, em 2016/17.

De Ligt foi revelado pelo Ajax e fez parte da campanha que levou o time holandês para a semifinal da Championa 2018/19. Foi contratado pela Juventus em seguida, e fez 117 partidas pela Velha Senhora. Marcou oito gols e conquistou um Campeonato Italiano.

No Bayern, após Süle encerrar contrato e deixar o clube rumo ao Borussia Dortmund, De Ligt será a sexta opção de Julian Nagelsmann para a posição. As outras são Upamecano, Nianzou, Chris Richards, Pavard e Lucas Hernández.

A Juventus, que já tinha negociado Demiral com a Atalanta e viu Chiellini encerrar sua passagem pelo clube, agora busca um zagueiro no mercado para fazer dupla com Bonucci - Massimiliano Allegri tem atualmente Rugani como possibilidade em seu elenco. Pau Torres, do Villarreal, é um dos alvos.

