Copa Truck: expectativa para a etapa Londrina

A quinta etapa da Copa Truck acontece no próximo domingo, dia 10, em Londrina (PR), com grande expectativa sobre o desempenho da equipe Iveco, patrocinada pela Iveco, Consórcio Iveco, FPT Industrial e Nexpro. Na etapa anterior, realizada em Goiânia (GO), Felipe Giaffone #4, da Iveco Usual Racing, conquistou uma vitória contundente, após liderar de ponta a ponta a primeira corrida e ainda subir ao pódio na segunda, encerrando o dia em terceiro lugar na classificação geral. Na classe Super Truck, a expectativa é de que Raphael Abbate #26, que está na terceira colocação geral, possa avançar na classificação, assim como Djalma Pivetta #21, que vem experimentando boa fase na competição.

“Vimos disputas acirradas em Goiânia e esperamos excelentes corridas também na próxima etapa, em Londrina. A Copa Truck é um laboratório importante para o desenvolvimento de tecnologias para o setor e vem ganhando cada vez mais expressividade. O Consórcio Iveco há anos apoia equipes em competições como essa e vem aumentando seus investimentos de patrocínio. Com isso, conseguimos atingir um público não só numeroso, mas com total relação com o produto. Entendemos que o conceito do consórcio tem muita sinergia com o esporte: é uma modalidade que envolve o planejamento para a aquisição de um bem, assim como o esporte requer planejamento para a conquista de provas, campeonatos e competições”, afirma Mauro Andrade, gerente comercial do Consórcio Iveco, administrado pela Ademicon.