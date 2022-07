Lucas Chumbo vence etapa do Brasileiro de Surfe em Saquarema

(Foto: Pablo Jacinto/CBSurf)





O ex-BBB Lucas Chumbo conquistou, neste domingo, a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Surfe. A competição foi disputada na Praia da Vila, em Saquarema-RJ, onde o campeão mundial de ondas gigantes tem residência. Cumbo teve como adversário na final o potiguar Alan Jhones. Com o título em casa, o surfista de Saquarema embolsou R$ 30 mil em prêmios.

- Estou no quintal da minha casa, aprendi a surfar nessa onda, aprendi a pegar tubo aqui, a pegar onda grande, onda forte e é a minha escolinha. Então, realmente é um sonho realizado ser campeão na minha casa, ainda mais de um evento do Circuito Brasileiro Profissional - disse Lucas.

Mesmo não tendo participado da primeira etapa da temporada, Chumbo já aparece em quarto lugar do ranking brasileiro com os 10.000 pontos da vitória do Saquarema Pro. O surfista de Saquarema só está abaixo do líder Mateus Sena e dos novos vice-líderes, Alan Jhones e Yagê Araujo.

Silvana Lima campeã no feminino

No feminino, o título do Saquarema Pro ficou com Silvana Lima, que bateu Larissa dos Santos na final. Com a vitória, ela foi para a vice-liderança do Brasileiro, atrás apenas de Tainá Hinckel. Silvana embolsou o mesmo prêmio de R$ 30 mil dado ao campeão masculino.

- Que incrível fazer uma final totalmente cearense e a Larissa (dos Santos) está de parabéns, é uma menina que surfa muito e, nossa, é demais isso. Deus testa a gente sempre, pois mesmo sem surfar por problemas no joelho, só me poupando para as baterias, já percebi que é igual andar de bicicleta, nunca desaprende - comentou Silvana.

