Djokovic vence Norrie e vai buscar o hepta em Wimbledon

Novak Djokovic venceu nesta sexta-feira Cameron Norrie pelas semifinais de Wimbledon e avançou pelo quarto ano consecutivo à grande decisão do Grand Slam. O sérvio superou o britânico, atual número 12 do mundo, em 3 sets a 1, parciais 2/6, 6/3, 6/2 e 6/4. A uma vitória do sétimo título na grama sagrada de Londres, Djokovic poderá igualar a marca de Pete Sampras.

- Mesmo tendo jogado muitas semifinais de Grand Slam é sempre uma pressão. Norrie estava jogando em casa, com o apoio da torcida, fazendo o torneio da vida dele. Ele começou melhor no jogo, mas depois consegui controlar a partida vencer quando ele caiu de rendimento sacando no segundo set - disse Djokovic.

Próximo adversário de Djokovic será Nick Kyrgios, que não precisou entrar em quadra para avançar à grande decisão. Isso porque Rafael Nadal desistiu do confronto válido pelas semifinais após ter lesão no músculo abdominal diagnosticada durante a disputa das quartas. Em dois jogos disputados contra Kyrgios, Djokovic nunca venceu o australiano.

Dono de seis títulos na quadra central de Wimbledon, o sérvio tenta o hepta, que o colocaria como o segundo maior vencedor da era aberta ao lado de Pete Sampras. Roger Federer é o recordista de títulos na grama sagrada do All England Club, são oito taças conquistadas pelo suíço ao longo da carreira, o principal torneio dele.

O jogo

Assim como na disputa das quartas de final contra o italiano Jannik Sinner, Novak Djokovic não teve facilidade e precisou vencer de virada o adversário. Jogando diante de sua torcida, Cameron Norrie fez um ótimo primeiro set. A parcial começou equilibrada, com os dois tenistas tendo seus primeiros serviços quebrados (1/1). Na sequência, os dois confirmaram seus saques (2/2). Aliás, foi o único game que o sérvio conseguiu confirmar na parcial.

Norrie se aproveitou dos erros não forçados do sérvio e com um saque muito pesado conseguiu fechar o set em 6/2. O britânico chegou a cometer uma dupla falta no primeiro set-point e com personalidade não tirou a mão para fechar com um ace. Apesar da derrota na parcial, o ponto alto do set foi uma jogada de Djokovic, quando Norrie sacava 1/2. A estrela buscou uma bola com uma rebatida por entre as pernas e ainda fechou o ponto com um volei espetacular. Assista abaixo.

O segundo set foi mais equilibrado, com os dois tenistas sacando com mais precisão, especialmente Djokovic. Até o 3/3, ninguém tinha sido quebrado. Djokovic então confirmou o saque dele após 40/0 e conseguiu a primeira e única quebra da parcial após Norrie cometer dois erros cruciais. O primeiro deles em um voleio batido andando, sem a mínima precisão. E depois chamando o Djokovic para rede e sendo pressionado no backhand. Com 5/3 no placar, Djokovic confirmou mais um saque e igualou o jogo.

Embalado, Djokovic começou o terceiro set quebrando o saque do britânico e abrindo 2/0. Norrie respondeu na sequência, mas ao longo da parcial pareceu desacreditar e baixou a cabeça. Consciente da situação do jogo, o sérvio passou a acelerar mais as bolas e vencer as trocas mais longas. Consequência foi a vitória por 6/2 do seis vezes campeão de Wimbledon.

O último set foi o mais equilibrado do jogo, com Djokovic abrindo novamente 2/0. Na sequência, ambos os tenistas confirmaram seus saques, prolongando a parcial. Bastante constante, o sérvio manteve a vantagem até sacar 5/4 e confirmar a vitória.

