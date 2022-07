Flamengo e Fluminense formalizam parceria para disputa de nova licitação do Maracanã

Flamengo e Fluminense entraram em acordo de maneira formal, nesta sexta-feira, para participarem juntos da licitação do Maracanã. A formalização aconteceu em um encontro entre os presidentes Mário Bittencourt e Rodolfo Landim no estádio, conforme o próprio mandatário tricolor havia adiantado na última quinta.

A expectativa é de que o edital para a nova licitação seja publicado ainda no mês de julho e que todos os trâmites sejam concluídos até o fim do ano.

No novo modelo, Fluminense e Flamengo serão sócios caso sejam vencedores na licitação. Na atual concessão, o Tricolor atua no Maracanã como interveniente anuente, ou seja, exercia influência e tinha decisões importantes sobre o negócio, mas não estava diretamente ligado a ele.

O Maracanã tem sido algo de desentendimentos entre a dupla Fla-Flu e o Vasco. A direção vascaína entrou na Justiça e conseguiu mandar o jogo contra o Sport, domingo, no estádio. A 777 Parteners, empresa que deve comprar a SAF do Vasco, aliás, planeja conversar com John Textor, empresário dono de 90% SAF do Botafogo, para debater possível parceria pelo Maracanã.

Globo Esporte