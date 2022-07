Flávia Saraiva vê Brasil "abrindo portas" após domínio no Pan

(Foto: Ricardo Bufolin/CBG)





O primeiro dia do Campeonato Pan-Americano de ginástica artística foi marcado pelo domínio do Brasil. Os brasileiros levaram seis dos 12 ouros em disputa na sexta-feira, no Rio de Janeiro. Campeã do individual geral e da trave, além de vice do solo, Flávia Saraiva celebrou as medalhas, mas ressaltou uma conquista que ainda não rendeu pódio ao Brasil: ter avançado à final por equipes femininas na primeira posição, à frente dos Estados Unidos.

- A gente vem abrindo portas muito grandes. A gente não quer perder a oportunidade de novo de o Brasil estar com uma equipe nas Olimpíadas. É um sonho não só meu, mas de todas as atletas de representar o país nas Olimpíadas em busca de finais e medalhas. A gente está de volta no cenário competitivo e veio mostrar para o mundo que o Brasil está dando seus passos. Agora as pessoas veem a gente com outros olhos. A gente está buscando nosso espaço e está sendo vista - disse Flavinha.

O sportv transmite ao vivo as finais do Pan-Americano no domingo, e a TV Globo exibe a decisão feminina às 10h, dentro do Esporte Espetacular.

A equipe do Brasil sofreu com lesões em 2019, especialmente a de Rebeca Andrade, e acabou fora das Olimpíadas de Tóquio. Depois de quatro edições seguidas, o país voltou a ter apenas representantes individuais nos Jogos - Rebeca conquistou duas medalhas olímpicas inéditas, e Flavinha foi à final da trave.

O Pan do Rio é a primeira competição da equipe do Brasil no ciclo olímpico de Paris. Também é o primeiro passo rumo aos Jogos de 2024, uma vez que classificou o grupo para o Mundial de Liverpool, em outubro, quando as primeiras vagas para as Olimpíadas vão ser distribuídas. Com 161,967 pontos, as brasileiras superaram as americanas (160,466) e as canadenses (157,566).

- Orgulho da nossa equipe unida. Apesar das falhas (quedas nas barras e na trave), conseguimos mostrar tudo que a gente treinou. Acho que isso que importa. Todos os profissionais que trabalham com a gente estão orgulhosos. Foi um trabalho bem feito. A gente acredita muito no nosso processo. A gente sabe que o futuro está ali, mas a gente precisa pensar no hoje - disse Rebeca.

A final por equipes deste domingo vai ser mais um teste para o Brasil rumo ao Mundial. As brasileiras vão tentar o bi pan-americano, mas pela primeira vez batendo Estados Unidos e Canadá, que não participaram da competição continental no ano passado. Além de Flavinha e Rebeca, Júlia Soares, Carolyne Pedro, Chirstal Bezerra e Lorrane Oliveira fazem parte da equipe brasileira no Rio de Janeiro.

Globo Esporte