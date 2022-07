Em busca de centroavante, Inter avalia investida em Nahuel Bustos, do Manchester City

(Foto: Prensa Girona)





O Inter estuda oficializar uma proposta para o centroavante Nahuel Bustos, do Manchester City. O jogador de 24 anos, que estava no Girona-ESP, é um dos nomes trabalhados pelo departamento de futebol para fortalecer o grupo para o returno do Brasileirão e para o mata-mata da Sul-Americana.

O argentino é monitorado desde o início do ano. A direção colorada se empenha para viabilizar, do ponto de vista financeiro, uma investida. O negócio não é considerado fácil. Seria necessário convencer o clube ingês, comandado por Pep Guardiola, a liberá-lo por empréstimo.

O argentino vestiu as cores do Girona-ESP nas duas últimas temporadas, emprestado pelos ingleses. Com 11 gols e duas assistências, foi importante no acesso à elite do futebol espanhol. Revelado pelo Talleres-ARG, foi jogador de Cacique Medina, ex-Inter.

Nahuel Bustos tem histórico de convocações para a seleção de base e principal da Argentina. Convocado por Jorge Sampaoli em 2018, alimentou o sonho de disputar a Copa do Mundo da Rússia, mas ficou fora da lista definitiva.

A busca por um centroavante é intensa no bastidor colorado há algumas semanas. Nomes são analisados diariamente. A prioridade do departamento de futebol na reabertura da janela, a partir de 18 de julho, é reforçar o setor ofensivo e entregar um reforço de peso para Mano Menezes.

O plano A era repatriar Yuri Alberto. Houve esforço por parte da direção para possibilitar o retorno do jogador, que optou por acertar com o Corinthians. Mikael, ex-Sport, atualmente na Salernitana, foi observado, mas não houve avanço.

Contratado para suprir a saída de Yuri, Wesley Moraes não conseguiu corresponder à altura. Mano tem apostado nos gols de Alexandre Alemão e na movimentação e polivalência de David para a posição. Matheus Cadorini, por ora, não agarrou as poucas oportunidades que apareceram.

Globo Esporte