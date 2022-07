Suárez assina com Nacional e pode estrear contra o Atlético-GO: "Orgulho de vestir minha camisa"

Luis Suárez está de volta ao Nacional-URU. O presidente do clube uruguaio, José Fuentes, confirmou nesta quarta-feira a assinatura do contrato do jogador, que será válido até o fim do ano.

- Já está resolvido. Foi fechado o acordo. Luis (Suárez) assinou o contrato na Espanha. Agora teremos uma reunião para organizar se ele chega na sexta-feira ou no domingo. Ele terá uma recepção especial - disse o mandatário do Nacional.

Após as declarações do presidente, Luis Suárez anunciou oficialmente o acerto em sua conta no Twitter. O jogador comemorou a volta ao clube onde começou a carreira.

- Agora sim, oficialmente! Um orgulho voltar a vestir minha camisa no Nacional. Obrigado a todos pelo apoio. Nos vemos em breve - disse o astro.

Enfrenta o Atlético-GO?

Ainda segundo o presidente, o jogador estará à disposição do técnico Pablo Repetto na próxima terça-feira, quando a equipe enfrenta o Atlético Goianiense na primeira partida das quartas de final da Copa Sul-Americana.

Na última terça-feira, após anúncio do próprio atacante do pré-acordo com o clube uruguaio, o Atlético-GO, em tom de humor e preocupação, respondeu à postagem do Nacional que informou sobre o acerto.

O primeiro jogo entre Atlético-GO e Nacional será no dia 2 de agosto, em Montevidéu. A volta está marcada para o dia 9, no Serra Dourada. O jogador chega ao Nacional para se manter em atividade até a próxima Copa do Mundo, onde deve servir a seleção uruguaia, no Catar.

Ex-Barcelona, Liverpool e Ajax, Suárez está com 35 anos e esteve por último no Atlético de Madrid. O Nacional precisa inscrevê-lo na Sul-Americana até as 18h do próximo sábado, dia 30.

Globo Esporte