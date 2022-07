Flamengo abre negociação para comprar Walace, da Udinese

(Foto: Lucas Figueiredo/CBF)





Proposta na mesa, diálogo constante e paciência. O Flamengo abriu negociações com a Udinese para contratar o Walace. A primeira investida por 70% dos direitos econômicos foi recusada pelos italianos, mas as tratativas continuam com a participação do jogador, que busca alternativas para a liberação. Wendel, do Zenit, é outro que tem conversas em andamento para o setor.

Com mais 40 dias pela frente até o fechamento da janela de transferências, que fica aberta de 18 de julho a 15 de agosto -, o clube entende que é necessário ter paciência por condições favoráveis. A primeira investida girou em torno dos R$ 20 milhões. Revelado pelo Grêmio e campeão olímpico em 2016, Walace, de 27 anos, está na Udinese há três temporadas, com 90 jogos e um gol.

Walace foi comprado pela Udinese em meados de 2019 por 6 milhões de euros e tem contrato até junho de 2024. Antes, passou pela Alemanha por três anos, onde defendeu o Hamburgo e o Hannover 96. Em 2017, o Flamengo teve longas tratativas com o Hamburgo para ter o volante por empréstimo e não foi bem-sucedido. Na ocasião, o jogador se declarou torcedor do clube nas redes sociais.

As conversas mais firmes para compra de Walace não representam o fim das tratativas por Wendel. A diretoria rubro-negra, porém, entende que as negociações com a Udinese indicam maior flexibilidade do que com o Zenit. Por mais que exista a brecha da Fifa para suspensão de contratos de jogadores que atuam na Rússia por um ano, os russos apresentaram longa lista de exigências para liberação.

Com Everton Cebolinha e Vidal contratados, o Flamengo tem definidas duas das três trocas para a lista de inscritos na Libertadores a partir das quartas de final. O regulamento prevê ainda outras duas mudanças caso o time chegue às semifinais. Todos os reforços só estão liberados para entrar em campo a partir do dia 18 de julho.

Globo Esporte