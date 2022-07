Flamengo pede na Justiça garantias para que o Vasco não jogue no Maracanã quando quiser

(Foto: Fred Ribeiro)





O Flamengo entrou na Justiça com uma petição para tentar garantir que o Vasco não consiga jogar no Maracanã por sua própria vontade exclusivamente. A equipe cruz-maltina teve a autorização de mandar seu duelo com o Sport no estádio, e o requerimento é que fique claro que esta decisão foi específica para este confronto.

A informação foi publica primeiro no blog do Ancelmo Gois, em O Globo.

"... A decisão embargada não é suficientemente clara quanto à limitação da tutela à específica partida de futebol realizada no dia 03.07.2022 entre Vasco da Gama e Sport Clube do Recife, carecendo de elementos específicos, que lhe confiram a harmonia interpretativa necessária.

É impositivo, portanto, o aclaramento da decisão embargada, para que esclareça que, conquanto tenha sido indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o Vasco da Gama não possui um cheque em branco para optar quando e contra quem jogará no Maracanã".

A justificativa do Flamengo, que tem o Fluminense como parceiro na administração do Maracanã, é de que jogos em sequência prejudicam a qualidade do gramado, que passou novamente por uma reforma e fez o Flamengo levar os jogos contra Coritiba e Juventude para Brasília.

Globo Esporte