Hamilton reclama de fãs na Áustria; F1 investiga assédios

A Fórmula 1 se pronunciou neste domingo antes do GP da Áustria em face de dezenas de relatos sobre casos de assédio sexual, homofobia e racismo nas arquibancadas do Circuito de Spielberg. Em um dos depoimentos, uma fã disse que chegou a ter seu vestido levantado. A categoria e Lewis Hamilton repudiaram o caso; e o heptacampeão ainda criticou a comemoração de alguns torcedores às batidas dele e de George Russell na sexta-feira.

- É inacreditável que as pessoas façam isso, sabendo o quão perigoso é o nosso esporte. Estou grato por não estar no hospital e não estar gravemente ferido. Você nunca deve aplaudir a queda de alguém ou a lesão de alguém. Um piloto poderia estar no hospital, e você vai aplaudir isso? - disse o piloto.

Durante o Q3, Hamilton perdeu a traseira na entrada da curva 7 e, apesar de tentar salvar o carro, atravessou a caixa de brita e acertou a barreira de pneus de frente. Isso fez com que o piloto da Mercedes terminasse na 10ª posição, embora tenha largado em nono na corrida classificatória de sábado depois de uma punição a Sergio Pérez, da RBR.

- Eu estava passando por um monte de coisas no acidente, mas ouvir depois, você sabe... eu não concordo com nada disso, não importa o que aconteça - disse Hamilton.

O heptacampeão mundial acabou a corrida classificatória na oitava posição e somou um ponto na classificação da temporada.

Heptacampeão e F1 repudiam assédio e racismo

Os casos foram relatados na internet ao longo do fim de semana. Torcedores relataram um grande número de termos racistas utilizados e cânticos como "todos os alemães são gays" entre parte do público.

Mulheres que estiveram presentes na sexta-feira e no sábado declararam ainda que foram alvos de toques inapropriados e cantadas, até mesmo trabalhadoras nas arquibancadas. Um grupo feminino se reuniu em uma rede social neste domingo para assistirem a corrida juntas.

- Eu estava com vestido ontem e um grupo de cinco fãs holandeses de Max (Verstappen) levantou meu vestido e, quando os confrontei, disseram que "nenhum fã do Hamilton merece qualquer respeito". Não foi muito melhor hoje, mas pelo menos eles só tiraram fotos de mim e riram da minha jaqueta. Eu nunca mais vou ao GP da Áustria de novo - descreveu uma das mulheres presentes na prova.

- Fomos informados de relatos de que alguns fãs foram sujeitos a comentários completamente inaceitáveis por outros no GP da Áustria. Levamos esse assunto muito a sério, conversamos sobre ele com os promotores e a equipe de segurança do evento, e estaremos conversando com aqueles que relataram os incidentes. Esse tipo de comportamento é inaceitável e não será tolerado - declarou a categoria.

Hamilton também se disse "desapontado" e "enojado" pela situação:

- Estou enojado e desapontado por ouvir que alguns fãs estão enfrentando comportamento racista, homofóbico e abusivo em geral no circuito neste fim de semana. Ir ao GP da Áustria ou qualquer corrida nunca deve ser uma fonte de ansiedade e dor para os fãs e algo deve ser feito para garantir que as corridas sejam um espaço seguro para todos. Por favor, se você ver isso acontecendo, reporte à segurança do circuito e a F1, não podemos nos sentar e deixar que isso continue acontecendo.

