Thomas Tuchel veta contratação de Cristiano Ronaldo no Chelsea, segundo jornalista

(Foto: Getty Images)





Após ter sido oferecido e recusado pelo PSG, Cristiano Ronaldo foi vetado no Chelsea. Segundo informação do jornalista italiano Fabrizio Romano, o técnico Thomas Tuchel decidiu por não contratar o astro português, mesmo após conversas de seu empresário, Jorge Mendes, com Todd Boehly, novo proprietário do clube.

As especulações de que CR7 poderia se transferir para os Blues cresceram nas últimas semanas, principalmente após o jogador não comparecer à primeira semana de pré-temporada alegando problemas familiares.

O Chelsea já apresentou a contratação de Raheem Sterling, do Manchester City, por 47,5 milhões de libras. A equipe londrina também está perto de anunciar o reforço do zagueiro Koulibaly, do Napoli.

Aos 37 anos, Cristiano Ronaldo tem contrato com o Manchester United até junho de 2023. Segundo a imprensa inglesa, ele já comunicou ao clube o desejo de se transferir.

Globo Esporte