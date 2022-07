Cristiano Ronaldo pede para deixar o Manchester United, afirma jornal

(Foto: Getty Images)





Prestes a encerrar suas férias, Cristiano Ronaldo continua com futuro em aberto. E segundo o jornal "The Times" o craque português pediu à diretoria do Manchester United para deixar o clube na atual janela de transferências. Aos 37 anos, o craque quer jogar a Liga dos Campeões - enquanto o time inglês disputará apenas a Liga Europa.

A publicação diz que CR7 já pediu para ser liberado pelo United, desde que o clube receba uma "oferta satisfatória" pelo craque português. Ele chegou ao clube por um valor que ronda os 23 milhões de euros há um ano, vindo da Juventus.

Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo tem uma história de sucesso na competição, que já conquistou cinco vezes, quatro pelo Real Madrid e uma pelo Manchester United. Ele disputa a Champions há 19 anos consecutivos, desde os tempos de Sporting.

São 140 gols marcados em 183 jogos de Liga dos Campeões, com mais 42 assistências - o que o fazem um dos maiores da história da competição. E o "The Times" diz que o craque considera que ainda pode atuar mais três ou quatro anos como um dos astros da competição.

O fracasso do Manchester United na missão de se classificar para a Liga dos Campeões em 2022/23 sempre foi apontado pela imprensa inglesa como um motivo que poderia tirar CR7 do clube na próxima temporada. Apesar de ter contrato com o clube até o meio do ano que vem, o astro português não confirmou sua permanência, deixando no ar um clima de mistério.

Cristiano Ronaldo está em seus últimos dias de férias, depois de passar parte do mês passado a serviço com a seleção portuguesa na Liga das Nações. Nos próximos dias, ele deve se reapresentar ao United - que viajará no dia 8 de julho para uma turnê na Austrália. Resta saber se o craque estará no elenco de Erik Ten Hag ou mudará de rumo.

Globo Esporte