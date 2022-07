Novo contrato de Vinicius Junior com Real Madrid tem multa de € 1bi e vai até 2027

O domingo foi de reencontros no Real Madrid. O atacante Vini Jr. se reapresentou e se prepara para uma nova etapa em sua trajetória no clube. O brasileiro deve assinar em breve seu contrato renovado até 2027 e com multa rescisória de 1 bilhão de euros, cerca de R$ 5,3 bilhões.

O acerto da extensão do vínculo estava definido desde o fim da última temporada, como o ge noticiou. No final, um ano adicional foi incluído no novo acordo, que vai fazer de Vini Jr. um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco. Casemiro e Rodrygo também tiveram o primeiro dia de trabalhos no clube neste domingo. Militão foi liberado para acompanhar o nascimento da filha.

O atacante esperou as férias e o início de pré-temporada de 2022/23 para assinar o documento. O anúncio deve ocorrer esta semana. O contrato atual vai até 2024 e ainda é o que foi assinado quando ele foi comprado junto ao Flamengo, como uma promessa. Os valores do novo vínculo o colocam ao lado dos principais jogadores do time.

O Real Madrid também prepara a renovação de contrato com o atacante Rodrygo, que tem acerto encaminhado para uma extensão até 2028 e cuja multa deve ser a mesma de Vini, 1 bilhão de euros. O Barcelona também tem aplicado o valor nos novos contratos com seus novos jogadores, como fez com Pedri e Ansu Fati. O zagueiro Éder Militão também está em conversas para ampliar o seu vínculo.

O Real Madrid vai fazer parte de sua pré-temporada nos Estados Unidos, onde realizará três amistosos: contra o Barcelona, no dia 24 de julho, América-MEX, no dia 27, e Juventus, no dia 31 de julho.

No dia 10 de agosto, a equipe merengue faz a estreia oficial em 2022/23, com a Supercopa da Europa diante do Eintracht Frankfurt, em Helsinque, na Finlândia. A primeira rodada do Campeonato Espanhol é contra o Almería, no dia 14 do mesmo mês, fora de casa.

