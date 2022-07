Fenerbahçe, de Jorge Jesus, confirma rescisão de contrato com Özil

(Foto: Getty Images)





O Fernabahçe anunciou nesta quarta-feira a rescisão do contrato com o meia Özil, que estava no clube desde janeiro de 2021. Em comunicado, a equipe comandada por Jorge Jesus apontou que a interrupção do vínculo se deu por "acordo mútuo".

Özil, de 33 anos, estava fora dos planos de Jorge Jesus. O meia foi afastado do elenco em março, antes mesmo da chegada do técnico português. O Mister, porém, indicou em sua apresentação que iria manter a decisão da diretoria.

- Özil é um jogador importante, mas há uma decisão que o clube tomou em relação a ele. Esta decisão continuará - disse Jesus.

Özil foi substituído no intervalo de um jogo contra o Konyaspor. Indignado, o então capitão do time atirou suas chuteiras no chão ao chegar ao vestiário.

Recentemente, Özil se manifestou dizendo que não jogaria em outro clube além do Fenerbahçe. Entretanto, a imprensa turca aponta que há o interesse do Basaksehir na contratação do meio-campista alemão.

Globo Esporte