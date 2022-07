Manchester United anuncia a contratação do meia Eriksen

O meia Christian Eriksen é o novo reforço do Manchester United. O clube inglês anunciou nesta sexta-feira a contratação do dinamarquês, que estava sem clube depois de deixar o Brentford no fim da temporada passada. Ele vinha negociando com os Red Devils há mais de um mês e fechou contrato com o clube de três anos, até junho de 2025.

- O Manchester United é um clube especial e mal posso esperar para começar. Tive o privilégio de jogar em Old Trafford muitas vezes, mas fazê-lo com a camisa vermelha do United será uma sensação incrível - disse Eriksen ao site oficial do clube.

Aos 30 anos, Eriksen atuou em 11 partidas na última temporada, marcando um gol e dando quatro assistências pelo Brentford. Ele também disputou dois jogos pela seleção dinamarquesa, com mais dois gols marcados. O desempenho animou o jogador para a sequência da carreira depois do susto em meio à Euro 2020.

Depois de sofrer uma parada cardíaca em campo no duelo contra a Finlândia, na Euro 2020, há mais de um ano, Eriksen passou por uma cirurgia e implantou um cardiodesfibrilador interno. Segundo os médicos, ele pode seguir jogando futebol de forma profissional, sem restrições - mas as regras do futebol italiano não permitem que atletas utilizem tal dispositivo. Com isso, ele rescindiu com a Inter de Milão e depois assinou com o Brentford.

Antes de voltar à Premier League, ele passou um período treinando no Ajax, clube por onde já havia passado no começo da carreira. Lá, teve contato com Erik Ten Hag, a quem reencontrará no dia a dia no United.

- Vi o trabalho de Erik no Ajax e conheço o nível de detalhes e preparação que ele e sua equipe praticam todos os dias. É claro que ele é um treinador fantástico. Depois de conversar com ele e aprender mais sobre sua visão e a maneira como ele quer que o time jogue, estou ainda mais animado com o futuro - disse Eriksen.

O meia é o segundo reforço oficializado pelo United desde a chegada do treinador. O clube oficializou na semana passada a chegada do lateral-esquerdo Tyrell Malacia - outro atleta que estava no futebol holandês, defendendo o Feyenoord. Ele teria custado 15 milhões ao time de Manchester.

Globo Esporte