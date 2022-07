Cobrando Palmeiras, Ceará aciona CBF por venda de Arthur Cabral

(Foto: Getty Images)





O Ceará cobra dinheiro pela venda de Arthur Cabral e acionou o Palmeiras na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. O Vovô alega que o clube paulista recebeu valor na venda do atleta do Basel para a Fiorentina, e o time cearense teria direito a 50% dessa quantia, um total de 2 milhões de euros.

O Palmeiras tinha um acordo de 30% de mais valia com o Basel, recebendo esse percentual do lucro da operação. O time paulista afirma porém que negociou a taxa de mais valia diretamente com o próprio Basel no fim de 2021 e não teria recebido nada com a ida do jogador para a Fiorentina, em 2022. O Ceará entende que deve receber metade do valor de mais valia.

Com o processo em ação, o Palmeiras terá que apresentar uma defesa. O Ceará está confiante de que a decisão será favorável para o Alvinegro.

Em 2020/21, Arthur foi o brasileiro que mais balançou as redes nas ligas europeias: 20 vezes em 35 jogos.

Valores

A diretoria do Ceará cobra do Palmeiras parte do valor da transferência de Arthur Cabral, após venda do Basel à Fiorentina. A negociação foi de cerca de R$ 92 milhões. O Palmeiras tinha um acordo de 30% de mais valia com o Basel, recebendo esse percentual do lucro da operação.

O Ceará entende que deve receber metade do valor de mais valia do Palmeiras. Ou seja, no total, seriam R$ 12 milhões (incluindo o Mecanismo de Solidariedade da Fifa, de 2,6%, que rende perto de R$ 2,2 milhões).

